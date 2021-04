Presa quadrilha que administrava 45 perfis para extorquir personalidades

A equipe Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC) de Goiás deflagrou, na manhã desta sexta-feira (23/4), a Operação Elite Fake, que investiga um grupo criminoso responsável por administrar 45 perfis de redes sociais usados para disseminar fake news e extorquir diversas vítimas, entre elas, personalidades, médicos e influenciadores digitais.

Os criminosos exigiam dinheiro para não divulgar notícias falsas e até mesmo cobravam para excluir o que já haviam postado. A Polícia Civil já identificou ao menos cinco pessoas envolvidas nos crimes, inclusive os responsáveis pela administração dos perfis. Eles são investigados pelos crimes de calúnia, difamação, associação criminosa e extorsão.

Investigação da quadrilha que administrava 45 perfis de redes sociais para extorquir personalidades

De acordo com as investigações, o grupo criminoso é responsável por administrar perfis fakes no Instagram que eram utilizados para atacar a honra e imagem de pessoas conhecidas, e da alta sociedade, tais como influenciadores digitais, médicos, artistas, promotores de eventos e outros.

Durante a operação desta sexta-feira (23/4) foram cumpridos três mandados de busca e apreensão domiciliar. Os policiais civis apreenderam computadores, máquinas de cartão de crédito e diversos celulares. A Justiça já determinou a exclusão dos 45 perfis criminosos da rede social.

Conforme apontado nas apurações, o grupo criminoso não era motivado somente com a disseminação de notícias falsas, mas também pelo alto lucro financeiro que obtinham com os ataques. Além de fazer postagens, atacar a honra e imagem das vítimas, eles também exigiam pagamento para evitar a publicação de outras notícias ou até mesmo para excluir o que já teriam postado, configurando assim uma tentativa de extorsão.

Até o momento, foram identificados cinco envolvidos nas práticas delituosas. Um homem de 30 anos e uma mulher de 43 são apontados como os administradores dos perfis de redes sociais investigadas e beneficiados pelas extorsões. Os identificados são investigados pelos crimes de calúnia, difamação, associação criminosa e extorsão.