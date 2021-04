‘Você é minha’, diz pastor suspeito de importunação sexual à adolescente, em Goiânia

O pastor suspeito de importunação sexual contra uma adolescente de 14 anos, em Goiânia, mandou áudios à adolescente relatando que estava gostando de se encontrar com ela. Em uma das conversas, ele chega a relatar que a adolescente é “dele”.

“Eu amei, amei e amei. Amei muito. Quero todos os dias. Sempre que puder. Eu te amo muito e amei muito. Gostei muito e quero sempre. Você é minha, a gente vai ficar junto agora, mas tudo no tempo certo.”, disse ao pedir para apagar a mensagem assim que ouvir.

Na troca de mensagens, ele ainda questiona a menina se ela gostou de encontrá-lo. “Depois me fala se você gostou. Você vai gostar muito mais. Vou fazer cada dia mais gostoso, você vai se sentir muito bem”, relatou.

As mensagens foram enviadas no dia que o pastor foi na casa da adolescente, momento que foi filmado beijando e abraçando a menina. Ele pede para que a adolescente guarde segredo e não conte para ninguém.

“Você nunca vai se arrepender. Vai ver que sua vida vai mudar a partir de desse beijo. É segredo total. Não pode falar nada, nunca, para ninguém, nem para sua mãe. O dia que você quiser eu venho aqui, é só me falar. A gente está começando devagarzinho”, disse à adolescente.

Pastor suspeito de importunação sexual à adolescente, em Goiânia, usava termos religiosos com a vítima

De acordo com os áudios divulgados, o pastor também usava cumprimentos religiosos quando falava com a adolescente, como “paz de Deus”. A vítima relatou ao Conselho Tutelar que as importunações começaram há cerca de quatro meses, na igreja que a família frequentava.

O conselheiro tutelar que acompanha o caso, Júnior Borges, contou que, segundo relatos da mãe, o pastor chegou a dizer que precisava ficar sozinho com a adolescente para “tirar o capeta do corpo dela”.

O caso segue em sigilo para não atrapalhar as investigações. O Dia Online não conseguiu contato com o suspeito ou sua defesa para posicionamento sobre o caso.

