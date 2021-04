Avenida Goiás será interditada nesta segunda (26); veja desvios

A partir desta segunda-feira (26/4), trecho da Avenida Goiás, no Centro de Goiânia, será interditado para o trânsito de veículos. A previsão da Secretaria Municipal de Mobilidade é que o trecho fique interditado até o dia 26 de junho.

A interdição entre a Praça Cívica e a Rua 3 no sentido Sul/Norte será feita devido obras do BRT. Haverá um desvio orientado por placas e agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade. No local, serão feitos a fresagem, a rede de drenagem, pavimentação e o pavimento rígido e flexível do BRT Norte-Sul.

Desvios da Avenida Goiás, em Goiânia

Circulação Norte/Sul – em laranja/verde no mapa

O motorista que segue na Avenida Goiás no sentido Norte/Sul, será desviado para a Avenida Araguaia, Rua 4 e Avenida Tocantins, até retomar a circulação da Praça Cívica e acesso à Rua 14.

Circulação Leste/Oeste – em laranja no mapa

O motorista que vem do sentido Leste para o sentido Oeste terá sua rota alterada para a Avenida Araguaia e Rua 4.

Circulação Sul/Norte – em azul claro no mapa

O motorista que vem da região Sul para acessar a Avenida Goiás será desviado para Avenida Araguaia e Rua 4, até retomar a circulação na Avenida Goiás.

Circulação Oeste/Leste – em azul no mapa

O motorista que vem do sentido Oeste pela Rua 3 deverá desviar pela Rua 9, Avenida Anhanguera e Rua 7, até retornar à circulação da Rua 3.

Acesso local – em amarelo no mapa

Acesso local na Rua 1 entre a rua 8 e a Avenida Goiás e entre Avenida Goiás e Rua 7;

Acesso local na Rua 2 entre a Avenida Goiás e Rua 7;

Acesso local na Rua 3 entre a Avenida Goiás e Rua 7;

Acesso local na Avenida Goiás sentido Sul/Norte entre Rua 3 e Avenida Anhanguera.

Interdição total – em vermelho no mapa

Interdição na Avenida Goiás sentido Sul/Norte, entre a Praça Cívica e a Rua 3.

O BRT

O BRT Norte-Sul tem extensão de 21,7 km e foi dividido em dois trechos: