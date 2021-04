Fim de semana é marcado por mortes em Aparecida de Goiânia

Este fim de semana foi marcado por mortes em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Somente nas últimas 24 horas, seis óbitos foram registrados.

O primeiro caso de homicídio aconteceu na manhã de sábado (24/4), na Avenida 11, no Jardim Itapuã. Os suspeitos foram encontrados, em Goiânia, horas após o crime. Eles foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

O outro caso foi registrado no início da noite de sábado (24/5), quando dois corpos foram encontrados no Jardim dos Ipês. De acordo com o Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), os corpos estavam com marcas de tiros. Um foi encontrado dentro do veículo e outro perto dele. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção das vítimas.

Também no sábado (24/4), mas durante a madrugada, um jovem foi morto após ser espancado com um pedaço de madeira. Duas pessoas que estavam em uma motocicleta são suspeitas do crime. Eles também atingiram a vítima com facadas no pescoço, nuca e crânio. Após as agressões, a dupla fugiu e deixou a arma do crime e a motocicleta no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) foi acionado para prestar socorro, mas a vítima não resistiu e morreu ainda no local. O corpo foi removido pelo IML. Os objetos apreendidos serão periciados. Uma testemunha contou à polícia que ouviu um dos suspeitos dizer: “vou te ensinar a mexer com a mulher dos outros”. esta pode ter sido a motivação do crime. Uma câmera de segurança filmou toda a ação dos criminosos.

Em fim de semana marcado por mortes em Aparecida de Goiânia, dois morrem após confronto policial

Os dois outros óbitos também aconteceram no sábado (24/4), após confronto com policiais militares, na Serra das Areias. Os corpos foram removidos por uma equipe do IML, mas não foram identificados até a manhã deste domingo (25/4). A troca de tiros ocorreu por volta da meia noite.

Tráfico de drogas

Na noite da última sexta-feira (23/4), uma equipe da Polícia Militar abordou um homem com atitude suspeita durante patrulhamento pela Avenida Independência, Aparecida de Goiânia. Durante busca pessoal, foi encontrada uma peça de maconha.

Perguntado sobre a procedência da droga, o abordado informou que estava indo entregar o entorpecente e indicou o endereço onde tinha pegado a droga. Diante disso, os militares foram ao local, onde encontraram mais drogas dentro de um guarda-roupas. Uma mulher assumiu a posse e foi presa.

Os dois foram conduzidos à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde ficaram a disposição a autoridade policial.