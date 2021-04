Capotamento de caminhão deixa uma pessoa ferida na BR-020, em Formosa

Uma pessoa ficou ferida na manhã desta segunda-feira (26/4) após o capotamento de um caminhão na BR-020, no quilômetro 61, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF). O acidente aconteceu por volta das 6 horas, próximo ao povoado JK.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista foi parcialmente interditada para a remoção do caminhão, que estava carregado de cimento. Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente ou outros feridos. A vítima foi socorrida e transportada para uma unidade de saúde.

Operações em rodovias federais goianas

Um balanço de operações durante o fim de semana, divulgado pela PRF, mostra que doze acidentes aconteceram nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Nestes acidentes, 12 pessoas ficaram feridas.

De sexta-feira (23) até domingo (25), foram feitas 475 autuações de infrações de trânsito, sendo que dessas anotações, 61 foram flagrantes de condutores ou passageiros que não usavam o cinto de segurança, 83 de condutores realizando ultrapassagens em locais proibidos e três por embriaguez ao volante.

No total, os policiais fiscalizaram 2.853 veículos e 2.267 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas. Além disso, foram recuperados dois veículos roubados, apreendidos cerca de 835 quilos de pescados e uma pessoa foi detida por conduzir veículo com CNH suspensa.

Além do capotamento de caminhão que deixou uma pessoa ferida na BR-020, em Formosa, outras 3 ficaram feridas na GO-174, em Rio Verde

Um acidente registrado no último dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, deixou dois adultos e uma criança feridos na GO-174, entre Rio Verde e Montividiu, no sudoeste goiano. Duas camionetes se envolveram na batida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os feridos são um homem de 59 anos, uma mulher de 35 e uma criança de seis anos. O homem e a criança foram estabilizados e resgatados conscientes. Eles foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Verde.

Já a mulher teve traumatismo craniano encefálico e foi encaminhada para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).