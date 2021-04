Com 2.358 casos em 24h, Goiás soma mais de 540 mil infectados pela Covid-19

O boletim epidemiológico desta segunda-feira (26/4), divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), aponta que Goiás já soma mais de 540 mil infectados pela Covid-19. Somente nas últimas 24 horas, 2.358 novos casos foram registrados.

Dos 541.034 casos da doença no território goiano, 515.991 encontram-se recuperados e 14.522 morreram, o que significa uma taxa de letalidade de 2,69%. Outros 433.860 casos suspeitos ainda estão em investigação.​ Do total de infecções confirmadas até o momento, 252.663 casos foram registrados em pessoas do sexo masculino e 289.186 em pessoas do sexo feminino.

O mapa de calor por incidência de casos confirmados mostra que Goiânia continua sendo a cidade com mais casos confirmados. Seguida por Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Catalão, Trindade, Anápolis, Jataí, Luziânia, Itumbiara e Cristalina. O cálculo de incidência é realizado pelo número de casos confirmados a cada 100 mil habitantes. A população considerada foi a estimativa do IBGE de 2019.

De acordo com a SES-GO, “o boletim com as notificações da SES-GO foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.”.

No total, 18 regiões estão divididas em três situações: alerta, indicada pela cor amarela; crítica, pela cor laranja; ou calamidade, em vermelho. Dados do mapa de risco do Painel Covid-19 mostram que 15 regiões de Goiás ainda encontram-se em situação de calamidade. Outras duas regiões aparecem em situação crítica e uma em alerta.

A região Centro Sul e Rio Vermelho são as que estão em situação crítica, correspondendo às seguintes cidades: Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista, Caldazinha, Hidrolândia, Aruanã, Novas Crixás, Faina e outras.

A região em situação de alerta é a Norte, abrangendo cidades como Campinaçu, Estrela do Norte, Formoso, Minaçu, Porangatu, São Miguel do Araguaia, Montividiu, Santa Tereza, Trombas, Bonópolis, Novo Mundo, Mutunópolis e Novo Planalto.

Vacinação Covid-19

Em Goiás foram aplicadas 843.461 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 366.416 pessoas. Esses dados são preliminares e foram coletados no portal Localiza SUS, do Ministério da Saúde.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 1.665.280 doses de imunizantes, sendo 1.208.080 da CoronaVac e 457.200 da AstraZeneca.