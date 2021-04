Goiânia inicia vacinação de idosos a partir de 61 anos

A Prefeitura inicia a vacinação em Goiânia contra a Covid-19 em idosos a partir de 61 anos nesta segunda-feira (27/4). Assim, será aplicada a primeira dose apenas em pessoas com a iniciais A e B. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza a imunização em profissionais de saúde a partir de 35 anos. Já a segunda dose será aplicada em idosos a partir de 66 anos e profissionais de saúde que já podem tomar o reforço da AstraZeneca.

A vacinação para os idosos em Goiânia não necessita de agendamento. Dessa forma, estes serão atendidos na modalidade pedestre em sete escolas e na PUC Área – I. Ademais, nos postos drive-thru do Estádio Serra Dourada e Shopping Passeio das Águas.

Já os profissionais de saúde precisam de agendamento. Assim, quem for tomar a primeira dose será atendido em uma das seis unidades de saúde. A segunda dose será realizada no Shopping Cerrado e no Espaço Bem Estar da Unimed.

Confira todos os locais de vacinação contra a Covid-19 em Goiânia.

Balanço da vacinação contra a Covid-19 em Goiânia

Segundo a SMS, a vacinação em Goiânia, até o dia 25 de abril, já tem 383,6 mil pessoas imunizadas. No total, são 233 mil receberam a primeira dose, o que representa 15,4% da população geral. Além disso, 150,6 mil pessoas já receberam a segunda dose, o que corresponde 9,9%.

A Secretaria Municipal de Saúde espera chegar a 400 mil pessoas vacinadas ainda nesta semana.