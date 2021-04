Goiânia vacina idosos a partir de 61 anos e profissionais de saúde com 35 anos

A Prefeitura de Goiânia começa, nesta segunda-feira (26/4), a aplicação da primeira dose de vacina contra a Covid-19 em idosos a partir de 61 anos com iniciais A e B e em profissionais de saúde a partir de 35 anos. Além disso, também será ministrada a segunda dose em idosos a partir de 66 anos e profissionais de saúde que já estão na época de tomar o reforço da AstraZeneca.

Idosos seguem não precisando agendar e serão atendidos na modalidade pedestre em sete escolas e na PUC Área – I, além dos postos drive-thru do Estádio Serra Dourada e Shopping Passeio das Águas. O atendimento é das 8h às 17h.

Já os profissionais de saúde precisam agendar. Quem vai tomar a primeira dose será atendido em seis unidades de saúde. A segunda dose será ofertada no Shopping Cerrado e no Espaço Bem Estar da Unimed.

Para tomar a 1ª dose da vacina, os idosos precisam apresentar documento pessoal com foto e comprovante de endereço. Quem for receber o reforço também precisa apresentar o comprovante da primeira dose.

Um balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) aponta que Goiânia já vacinou 383.665 pessoas, sendo 233.006 com a primeira dose, o que representa 15,4% da população geral, e 150.659 com a segunda dose, 9,9%. Os 400 mil devem ser alcançados logo no início da semana com a sequência do Plano Municipal de Vacinação.

Postos de vacinação em Goiânia para idosos a partir de 61 anos e profissionais de saúde com 35 anos

Idosos a partir de 61 anos

Drive-thru

Shopping Passeio das Águas. Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral.

Estádio Serra Dourada – Jardim Goiás

Pedestres

Escola Municipal Francisco Matias, Parque Anhanguera

Escola Municipal Lions Clube Bandeirante, Bairro Goiá

Escola Municipal Coronel José Viana, St. Cândida de Morais

Escola Municipal Santa Helena, Vila Paraíso

Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros, Jardim Guanabara I

Escola Rotary Goiânia Oeste, Jardim América

Área I – PUC Goiás, Setor Leste Universitário

Profissionais de saúde – primeira dose

CSF Pq Santa Rita

CSF Novo Planalto

CSF Recanto das Minas Gerais

CSF Ville D’France

CSF São Francisco

CSF Guanabara I

Profissionais de saúde – segunda dose