Orquestra Sinfônica de Goiânia fará homenagem ao Dia do Trabalhador

A Orquestra Sinfônica de Goiânia está preparando uma homenagem para o Dia do Trabalhador (1/5). Assim, irá exibir um concerto inédito na data, que será celebrada no próximo sábado, pelas redes sociais da Orquestra e canais do Youtube da Prefeitura e da Orquestra.

O vídeo da Orquestra Sinfônica de Goiânia foi gravado nesta segunda-feira (26/4), no Centro de Goiânia. Eles se apresentaram no 1º andar do Edifício Parthenon Center, na Rua 4. Dessa maneira, doze músicos foram regidos pelo maestro Eliseu Ferreira. Ele estava na mesma altura, em um quarto do hotel em frente ao prédio onde fica a sede da Orquestra.

Além dos músicos da Orquestra Sinfônica de Goiânia, o vídeo final também terá participação das vozes do Coro Sinfônico de Goiânia. Assim, irão unir suas vozes aos sons dos instrumentos. “Seguindo o propósito de apresentar nosso trabalho e ocupar nosso espaço, mesmo que on-line, o projeto do Dia do Trabalhador visa não só homenagear os profissionais presentes em nosso cotidiano, mas também, cumprir com a missão oferecer de cultura para nossa sociedade”, disse o maestro.

O maestro diretor da Orquestra Sinfônica de Goiânia, Eliseu Ferreira, afirmou ainda que a ação foi realizada para que as pessoas se identifiquem e sintam a Orquestra como um bem público. Assim, a obra executada foi a Fanfarra para o Homem Comum, de Aaron Copland.

“Queremos homenagear as pessoas comuns, os trabalhadores comuns, que vivem o dia a dia, que trabalham e que gostam de música, de arte. Portanto, é um projeto para que todos se identifiquem”, pontuou o maestro.