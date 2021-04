Pescados apreendidos na BR-060, em Abadia de Goiás, são doados à OVG

Os pescados apreendidos na tarde deste domingo (25/4) na BR 060, em Abadia de Goiás, estão sendo doados à Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). Os peixes estavam sendo transportados sem nota fiscal.

A carga de peixe estava armazenada em caixas de isopor dentro de um ônibus interestadual. Ela não tinha documento comprobatório sobre a origem e proprietário. Por isso, foi apreendida pela PRF em ação conjunta com o Ibama.

De acordo com Inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Newton Morais, os pescados irregulares ainda estão em condições de consumo, por isso estão sendo reaproveitados e doados para instituições filantrópicas.

As entregas foram feitas na tarde desta segunda-feira (26/4), na sede da OVG, em Goiânia, que está disponibilizando o alimento a mais de uma dezena de entidades filantrópicas cadastradas.

Quase uma tonelada de pescados irregular é apreendida na BR-060, em Abadia de Goiás

Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) resultou na apreensão de quase uma tonelada de pescado irregular na BR-060, em Abadia de Goiás, na região central do estado.

De acordo com a PRF, a apreensão aconteceu na tarde deste domingo (25/4) durante a abordagem de um ônibus interestadual. Os peixes estavam em caixas de isopor desprovidos de documentação fiscal.

A carga estava sendo transportada no ônibus que saiu de Rondônia com destino a Goiás. Ao ser fiscalizado pela polícia foram encontradas nove caixas de isopor, carregadas com várias espécies de pescados como Tucunaré, Cachara, Jaú e Pirarucu.

Segundo a PRF, a carga não tinha documento para comprovar a origem e a identificação do proprietário da mercadoria. Diante disso, fiscais do Ibama foram acionados e comprovaram a irregularidade da mercadoria transportada.

A empresa transportadora foi multada em cerca de R$ 17 mil e o pescado foi apreendido pelo órgão ambiental.