Preso suspeito de matar homem com golpes de facão, em Anápolis

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), através do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), prendeu, na manhã desta segunda-feira (26/4), um homem suspeito de matar outro com golpes de facão em uma briga por celular, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil, o homicídio qualificado contra Denis Bernardes dos Santos, de 31 anos, aconteceu em novembro do ano passado, na Avenida Reinaldo Silva, Setor Paraíso. O suspeito, de 21 anos, teve mandado de prisão temporária decretado pela justiça.

Investigação do suspeito de matar homem com golpes de facão em briga por celular, em Anápolis

As investigações apontam que o suspeito e a vítima começaram a discutir durante a festa por causa de um celular que teria sumido. Eles então brigaram e foram para a rua. Aproveitando que Denis estava bêbado e caído no solo, o suspeito pegou um facão e desferiu diversos golpes contra a vítima.

Câmeras de segurança flagraram o autor se aproximando da vítima e a golpeando com o facão. As imagens mostram que ele continuou as agressões mesmo sem a vítima reagir. Denis morreu ainda no local.

Segundo a Polícia Civil, o jovem já havia sido preso anteriormente pela prática do crime de roubo. Agora, ele foi detido temporariamente por homicídio e se encontra recolhido no Presídio de Anápolis, à disposição do Poder Judiciário. Caso seja condenado, responderá pelo crime de homicídio qualificado, com pena que varia de 12 a 30 anos de prisão.

Em outro caso, idosa foi estuprada e morta após fornecer refeição para suspeito, em Anápolis

Um homem de 53 anos foi preso, no último dia 21 de abril, suspeito de estuprar e matar idosa que lhe forneceu refeição, em Anápolis. A prisão foi efetuada pelas polícias Civil e Militar.

Conforme informações, a idosa de 76 anos foi encontrada morta com sinais de estupro dentro da casa que morava. Segundo as investigações, o autor é um homem de 53 anos a quem a vítima teria dado abrigo e uma refeição.

De acordo com a Polícia Civil, a idosa foi encontrada pelo filho, de 24 anos. Uma equipe de socorristas chegou a prestar os primeiros atendimentos, mas a vítima já estava sem vida.

O suspeito já possui passagens pela prática dos crimes de furto, roubo e homicídio. Ele teria, inclusive, saído recentemente da prisão.