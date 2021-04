Quase uma tonelada de pescado irregular é apreendida na BR-060, em Abadia de Goiás

Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) resultou na apreensão de quase uma tonelada de pescado irregular na BR-060, em Abadia de Goiás, na região central do estado.

De acordo com a PRF, a apreensão aconteceu na tarde deste domingo (25/4) durante a abordagem de um ônibus interestadual. Os peixes estavam em caixas de isopor desprovidos de documentação fiscal.

A carga estava sendo transportada no ônibus que saiu de Rondônia com destino a Goiás. Ao ser fiscalizado pela polícia foram encontradas nove caixas de isopor, carregadas com várias espécies de pescados como Tucunaré, Cachara, Jaú e Pirarucu.

Segundo a PRF, a carga não tinha documento para comprovar a origem e a identificação do proprietário da mercadoria. Diante disso, fiscais do Ibama foram acionados e comprovaram a irregularidade da mercadoria transportada.

A empresa transportadora foi multada em cerca de R$ 17 mil e o pescado foi apreendido pelo órgão ambiental.

Veja o vídeo do momento da apreensão:

Além do pescado irregular apreendido na BR-060, em Abadia de Goiás, artefatos irregulares foram encontrados no Rio Araguaia

Uma ação da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu, no início deste mês, 27 armas de fogo, 116 munições e 20 tarrafas entre outros apetrechos irregulares nos municípios da bacia do Rio Araguaia.

Fiscais da Semad acompanhados por equipes da PRF fiscalizaram veículos que trafegavam nas rodovias BR-080 e BR-010, que dão acesso a municípios que margeiam o Araguaia e seus afluentes.

As equipes de fiscalização também utilizaram de barcos e passaram por acampamentos e ranchos montados às margens dos rios. Em um deles, três homens foram flagrados com armas, munições, tarrafas, redes e outros equipamentos de pesca.

Um homem de 28 anos assumiu a propriedade das armas e foi preso por posse ilegal. O trio ainda foi flagrado descartando um filhote de peixe da espécie Pirara, pescado fora das medidas obrigatórias, do qual foram retirados os esporões e deixado em uma armadilha no rio.