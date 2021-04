Vacinação em Goiânia: idosos serão vacinados neste sábado (24/4)

A prefeitura de Goiânia recebeu, nesta sexta-feira (23/4), mais de 42,7 mil doses de vacinas contra a Covid-19 e, assim, segue com a vacinação em idosos e profissionais de saúde neste sábado (24/4). Dessa maneira, eles poderão ser imunizados das 8h às 17h. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) chama a atenção para as alterações nos postos de atendimento, feitas, segundo o órgão, para tentar otimizar o processo.

A vacinação em Goiânia nesta etapa continua com a primeira dose em idosos a partir de 62 anos que ainda não tenham recebido o imunizante. Além disso, irá adiantar a segunda dose da Coronavac em pessoas com idade igual ou superior a 66 anos. Porém será apenas para quem tem as iniciais de A a I que estejam marcados para se vacinar nos dias 26 e 27 de abril. O atendimento ao grupo será distribuído entre dois postos de drive-thru, Estádio Serra Dourada e Shopping Passeio das Águas, e sete para pedestres.

“Para este grupo, frisamos que o atendimento a pedestres foi disponibilizado em seis escolas municipais e na Área I da PUC. E é aqui que pedimos atenção dos pacientes, pois este posto normalmente era usado como drive-thru mas, neste sábado, funcionará apenas para pedestres”, esclarece a gerente de imunização da SMS, Polyana Braga.

Não será necessário agendamento, porém, os idosos devem portar documento pessoal e comprovante de endereço. Ademais, a ficha da primeira dose para quem for tomar o reforço.

Confira AQUI todos os postos de vacinação contra a Covid-19 em Goiânia.

Vacinação em Goiânia para profissionais da saúde

Neste sábado, os profissionais da saúde com idade a partir de 40 anos recebem a primeira dose em sete postos, todos para pedestres. Assim, serão vacinados em seis unidades de saúde e no Shopping Cerrado. O shopping também sedia o atendimento para o reforço da Astrazeneca para os trabalhadores da saúde.

Para a vacinação contra a Covid-19 em Goiânia dos profissionais de saúde, todos devem realizar agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. Além disso, deverão portar documentos pessoais, comprovante de endereço e vínculo empregatício. O reforço também demanda que o trabalhador leve o comprovante da primeira dose.

“Goiânia já tem mais de 362 mil doses aplicadas, contemplando mais de 14% da população com a primeira dose e acima de 9% com o reforço. É importante que o goianiense siga aderindo à imunização, uma vez que esta é a arma mais eficaz contra o vírus”, destacou o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz.