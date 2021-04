Idosa morre e quatro pessoas ficam feridas em acidente na GO-220

Na última segunda-feira (26/4), uma idosa de 62 anos morreu durante um grave acidente em um trecho entre Caiapônia e Montividiu, na GO-220, no sudoeste de Goiás. Além dela, outras quatro pessoas que estavam no veículo ficaram feridas. Entre as vítimas estão duas crianças, uma de 6 meses e uma de 5 anos de idade.

Segundo a Polícia Rodoviária, a vítima fatal estava no banco do passageiro, ao lado do motorista. O condutor perdeu o controle da direção do veículo, saiu da pista e capotou. De acordo com os policiais as duas crianças só não tiveram ferimentos graves pois estavam na cadeirinha.

Outros dois adultos também ficaram feridos, um deles teve traumatismo craniano e estava em estado grave. Todas as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas ao Hospital de Montividiu.

Como os nomes das vítimas não foram divulgados, o Dia Online não conseguiu atualização sobre o estado de saúde delas.

Além de acidente em que idosa morreu e quatro pessoas ficaram feridas, dois adultos e uma criança ficaram feridos na GO-174, em Rio Verde

Um acidente registrado na noite do último dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, deixou dois adultos e uma criança feridos na GO-174, entre Rio Verde e Montividiu, no sudoeste do Estado. Duas camionetes se envolveram na batida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), os feridos são um homem de 59 anos, uma mulher de 35 e uma criança de seis anos. O homem e a criança foram estabilizados e resgatados conscientes. Eles foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Verde.

Já a mulher teve traumatismo craniano encefálico e foi encaminhada para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo informações dos bombeiros, a batida aconteceu por volta das 19h42 da quarta-feira, dia (21/4).