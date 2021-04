PC prende 14 pessoas em operação contra tráfico de drogas em GO, DF, MT e RN

Nesta terça-feira (27/4), 14 pessoas foram presas durante uma operação contra o tráfico de drogas em Goiás, no Distrito Federal, no Rio Grande do Norte e no Mato Grosso. Segundo a Polícia Civil, dos mandados de prisão preventiva, nove foram cumpridos em Goiás, três no Mato Grosso, um no Rio Grande do Norte e um no Distrito Federal.

A Operação Déjà Vu, da Polícia Civil de Goiás (PCGO), foi deflagrada na madrugada desta terça (27/4), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que praticava tráfico interestadual de drogas.

Segundo a corporação, ao todo, 120 policiais civis participaram da ação em Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Distrito Federal para cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão, além de sequestro de R$ 20 milhões em bens e dinheiro.

De acordo com a PCGO, em Cuiabá foi preso um dos maiores traficantes de drogas do país: “Ele é tido como um dos maiores traficantes pelo volume de drogas que a gente pôde ver ao longo da investigação e era responsável pelo fornecimento de drogas para outros integrantes do grupo”, declarou o delegado titular da Denarc, Fábio Meireles.

Segundo a Polícia Civil, uma investigação, iniciada em janeiro de 2020, revelou um esquema de transporte e distribuição de cocaína pura, pasta base de cocaína e skunk, que tinha origem no Mato Grosso. A droga era transportada em fundos falsos de caminhonetes até Goiás, onde era armazenada. Parte permanecia no Estado e o restante era redistribuído para o Distrito Federal e para o Rio Grande do Norte.

Integrantes faziam parte de organização comandada por um dos maiores traficantes do Centro Oeste, preso em operação contra tráfico de drogas em 2014

Em 2020, segundo a PCGO, quatro carregamentos do grupo foram apreendidos, com um total de 420 kg de cocaína e 150 de skunk. De acordo com o delegado Vinícius Teles, responsável pelo caso, a investigação evidenciou a estrutura da organização criminosa, expondo os núcleos de fornecimento, que vendiam a droga na origem.

Além disso, “a logística e transporte, formado por mecânicos que criavam os fundos falsos nas caminhonetes e pelos motoristas, além de seus coordenadores; financeiro, que articulava o fluxo dos pagamentos pela droga; e de adquirentes, que redistribuíam o entorpecente para outros traficantes atacadistas”, afirma o delegado.

De acordo com a Polícia Civil, um exemplo da estrutura dessa organização criminosa é a apreensão de 200 kg de cocaína em outubro de 2020, em São Luís de Montes Belos (GO), quando duas caminhonetes de mesma marca, modelo, ano e cor foram apreendidas, uma para o transporte da droga no Mato Grosso e outra em Goiás.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, “o trabalho não parou. A Denarc continuou investigando para desarticular o grupo financeiro. Cada vez mais as polícias de Goiás se preocupam com quem está comprando, quem vai distribuir, toda a cadeia”.

De acordo com a PCGO, durante a Operação Esmeralda, em 2014, um dos maiores traficantes do Centro Oeste, conhecido como “Zoi Verde”, foi preso. Ele foi morto em 2017 na Bolívia. Porém, várias pessoas que faziam parte do grupo comandado por ele na época, agora integram a organização criminosa atual, que se reestruturou, voltando a agir com uma dinâmica ainda mais apurada e eficaz.