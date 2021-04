PF deflagra operação para combater tráfico e exploração sexual de mulheres

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (27/4) a Operação Harem BR, que tem por objetivo desarticular um grupo criminoso voltado ao tráfico e exploração sexual de mulheres. Há também mandados em Goiânia.

Os policiais federais deram cumprimento a nove mandados de busca e apreensão e oito de prisão preventiva. De acordo com a PF, cinco alvos dos mandados foram incluídos na lista da Interpol por suspeita de estarem fora do País, mais precisamente no Paraguai, Estados Unidos, Espanha, Portugal e Austrália.

Os mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara da Justiça Federal em Sorocaba, foram cumpridos nas cidades de São Paulo (SP), Goiânia (GO), Foz do Iguaçu (PR), Venâncio Aires (RS), Lauro de Freitas(BA) e Rondonópolis (MT).

Investigações da PF para combater tráfico e exploração sexual de mulheres

As investigações começaram em 2019, após o desdobramento da Operação Nascostos, que desarticulou um grupo de estelionatários que praticava fraudes pela internet, mediante a clonagem de cartões de crédito.

De acordo com a PF, foi descoberto que os estelionatários compraram, com cartões clonados, duas passagens aéreas para garotas de programa , que viajaram a Doha, no Catar. “Uma vez identificadas, essas vítimas de exploração sexual relataram cerceamentos de direitos a que foram submetidas nesse destino, bem como que receberam as passagens de um indivíduo que as agenciou para a prática dos atos de prostituição.”, relatou a PF.

Com o avanço das investigações, a PF identificou uma rede de aliciadores que atuava na exploração sexual, tanto em território nacional, quanto no exterior. Até o momento, a investigação apurou que o grupo criminoso promoveu a exploração sexual no Brasil, Paraguai, Bolívia, Estados Unidos, Catar e Austrália. Há indícios, ainda, de que em algumas viagens ao Paraguai foram aliciadas pessoas menores de 18 anos.

Os crimes investigados são: