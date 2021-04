Prefeitura de Goiânia deve publicar decreto que amplia horários de bares

A Prefeitura de Goiânia deve publicar, nesta terça-feira (27/4), um decreto com novas determinações para funcionamento das atividades econômicas na capital. O último decreto foi publicado na quinta-feira (22/4), quando houve a flexibilização de atividades.

Inicialmente, uma das mudanças apontadas é o retorno de eventos corporativos e o funcionamento de feiras, bares, restaurantes e outras atividades consideradas não essenciais durante o fim de semana.

Outra medida discutida é quanto ao funcionamento de bares e restaurantes, que podem ter o horário de abertura ampliado, sendo de domingo à quinta-feira, das 11h às 0h, e às sextas e sábados das 11h às 01h da madrugada. Músicos, possivelmente, também poderão aumentar durante a apresentação.

O Sindicato de Bares e Restaurantes do Município de Goiânia (Sindibares) informou que a abertura será boa para o setor e “tem trabalhado reforçando com todos associados importância de cumprir os protocolos e campanhas com clientes orientando também para cumprir as regras.”.

As medidas devem ser autorizadas desde que sigam os protocolos sanitários para prevenção e combate à disseminação da Covid-19. O novo decreto com as regras determinadas para os próximos dias deve ser publicado na noite desta terça-feira (27/4).

Veja a nota na íntegra divulgada pelo Sindibares:

O Sindibares Goiânia está com boas expectativas para algumas mudanças a partir desta semana. O presidente do sindicato, Newton Pereira, afirma que tem tido um excelente diálogo com a prefeitura, por meio do secretário de governo, Arthur Bernardes. “O prefeito Rogério Cruz, abriu um canal de diálogo semanal, onde o setor produtivo tem sido ouvido com muita responsabilidade” destaca Newton.

Com a redução das taxas de ocupação de leitos de UTI o Sindibares Goiânia solicitou novas flexibilizações. Entre elas:

Ampliação do horário de funcionamento de domingo a quinta-feira para que bares e restaurantes possam ficar abertos as 11h à meia noite. E sexta e sábado das 11h à 1 hora da manhã. Outra solicitação é ampliação do número de músicos, obedecendo um distanciamento entre eles no palco. Dependendo do tamanho do espaço podendo chegar até 4 artistas.

O Sindibares também representa buffets infantis e casas de festas. Também solicitou a reabertura desses espaços com limitações e protocolos. “Essa tem sido uma grande demanda também do setor, temos discutido constantemente com a prefeitura sobre essa possibilidade”

O Sindicato também afirmou que está na expectativa para liberação de eventos corporativos.