Prefeitura de Goiânia divulga novo decreto com flexibilizações

Um novo decreto foi publicado pela prefeitura de Goiânia nesta terça-feira (27/4). Assim, foram formalizadas novas flexibilizações para atividades não essenciais, econômicas e não econômicas. Segundo as novas regras, bares, restaurantes e academias terão, a partir desta quarta-feira (28/4), os horários de funcionamento ampliados. Além disso, eventos corporativos e o uso de espaços comuns de condomínios horizontais e verticais estão liberados, mas com algumas restrições.

O novo decreto divulgado pela prefeitura de Goiânia continua autorizando o funcionamento do comércio e também das feiras em todos os dias da semana. Para isso, devem seguir todos os protocolos sanitários necessários, por causa pandemia do coronavírus, como uso de máscaras, higienização das mãos e não promover aglomerações. O documento terá validade de 14 dias e será reavaliado ao término deste período.

As principais mudanças no novo decreto da prefeitura de Goiânia

De acordo com o novo decreto, bares e restaurantes poderão abrir das 11h à 1h do dia seguinte. A lotação máxima nestes locais é 50% da capacidade de pessoas sentadas. Ademais, volta a ficar autorizada a apresentação de música ao vivo com até quatro pessoas, tendo que ser respeitado o critério de 2,25 m² por integrante.

O novo decreto em Goiânia aumentou o horário de funcionamento das academias, que poderão ficar abertas das 5h às 22h.

Ficou autorizado também o uso de espaços comuns de condomínios verticais e horizontais. Estes locais só poderão funcionar por agendamento prévio, adotando o critério de 2,25 m² por pessoa.

Além disso, o documento autoriza o funcionamento dos estabelecimentos de ensino regular, nas etapas infantil, fundamental, médio e superior.

Também será permitida a realização de eventos exclusivamente corporativos. Porém, seguindo normas de uma Nota Técnica que ainda será editada pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS).

Confira o decreto completo AQUI.