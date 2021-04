Acidente entre caminhões deixa uma vítima na GO-020, em Cristianópolis

Um acidente entre dois caminhões no início da madrugada desta quarta-feira (28/4) deixou uma vítima na GO-020, na zona rural de Cristianópolis, município a cerca de 90 quilômetros de Goiânia. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência.

Segundo equipes da 14º CRBM em Pires do Rio, quando chegaram no local encontram um homem, de 69 anos, preso às ferragens. Os militares realizaram o desencarceramento da vítima e prestaram os primeiros socorros.

Conforme informações, a vítima estava consciente, com fraturas aparentes na perna direita e uma laceração no joelho. Três viaturas do CBMGO e quatro bombeiros foram empenhados para o resgate.

Após ser imobilizado, o homem foi transportado para o Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo).

Nas fotos registradas pela equipe, é possível perceber que a parte frontal dos veículos ficou totalmente destruída. Ainda não há informações sobre a dinâmica e causas do acidente.

Além do acidente entre caminhões na GO-020, em Cristianópolis, outro GO-220 deixou uma vítima fatal

No último dia 26 de abril, uma idosa de 62 anos morreu durante um grave acidente em um trecho entre Caiapônia e Montividiu, na GO-220, no sudoeste de Goiás. Além dela, outras quatro pessoas que estavam no veículo ficaram feridas. Entre as vítimas estão duas crianças, uma de 6 meses e uma de 5 anos.

Segundo a Polícia Rodoviária, a vítima fatal estava no banco do passageiro, ao lado do motorista. O condutor perdeu o controle da direção do veículo, saiu da pista e capotou. De acordo com os policiais as duas crianças só não tiveram ferimentos graves pois estavam na cadeirinha.

Outros dois adultos também ficaram feridos, um deles teve traumatismo craniano e estava em estado grave. Todas as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas ao Hospital de Montividiu.