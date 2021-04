Caiado anuncia chegada de 161 mil doses de vacina contra Covid-19 nesta quinta (29)

Na tarde desta quarta-feira (28/4), o governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou por meio das redes sociais, que o Estado deve receber mais de 161 mil doses de vacina contra a Covid-19 até esta quinta-feira (29/4).

“Recebi agora a confirmação de que mais 161.200 doses de vacina contra o coronavírus (3.200 Butantan e 158.000 FioCruz) chegam a Goiás até amanhã”, escreveu o governador. De acordo com Caiado, todas as vacinas serão usadas na aplicação da 1ª dose. Segundo ele, os imunizantes serão repassados pelo Estado aos 246 municípios goianos.

Goiás deve receber mais de 161 mil doses de vacina contra a Covid-19 e tem mais de 871 mil vacinados

Segundo levantamento divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) nesta terça-feira (27/4), Goiás já recebeu 1.665.280 doses de imunizantes, sendo 1.208.080 da CoronaVac e 457.200 da AstraZeneca. Com esse novo lote de vacinas, Goiás ultrapassa a marca de 1,7 milhão de doses recebidas.

De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado às 12h06 desta quarta-feira (28/4), ao todo 1.640.530 doses foram distribuídas os municípios de Goiás. Sendo 999.990 para a 1ª dose e 640.540 para a 2ª. Referente à primeira dose, 871.983 vacinas foram aplicadas. Já em relação a segunda, 406.458 pessoas foram vacinadas.

Segundo o Painel, a maioria das pessoas vacinadas com a 1ª e 2ª dose são do sexo feminino, onde 492.721 pessoas já receberam a primeira dose e 239.126 a segunda. Já as pessoas do sexo masculino, 379.262 receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 167.332 pessoas, a segunda dose.

Ainda de acordo com o Painel Covid-19, em Goiás, 645.831 idosos receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Referente à segunda dose, 286.285 idosos já foram imunizados no Estado.

Goiânia vacina idosos de 61 anos com a letra D nesta quarta-feira (28)

A Prefeitura de Goiânia segue com a vacinação em idosos com 61 anos ou mais com o nome iniciado com a letra D, nesta quarta-feira (28/4). Hoje também serão imunizados com a primeira dose os profissionais de saúde a partir de 35 anos. Além disso, haverá a aplicação do reforço em quem tem 65 anos ou mais e profissionais da saúde que receberam dose da AstraZeneca.

O atendimento segue até às 17h. Para o idoso, não é necessário fazer agendamento, mas é obrigatório a apresentação de documento pessoal (RG e CPF) e comprovante de endereço. Para quem for tomar a segunda dose, também é necessário apresentar o cartão de vacinação da primeira.