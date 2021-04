CAU/GO recebe projetos para editais culturais e de habitação social

Até a próxima sexta-feira (30/4), o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO) irá receber, através de seus dois editais de patrocínio, projetos culturais e de habitação social. Assim, devido a pandemia do coronavírus, todas as propostas deverão ser enviadas por correio.

No edital de projetos culturais, segundo as regras do CAU/GO, poderão ser habilitados feiras, encontros profissionais, palestras e cursos. Além disso, conferências, seminários, congressos, premiações, exposições, produções audiovisuais, livros e outras publicações. Neste ano, o valor total disponibilizado é de R$ 110 mil.

Já no edital do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás de habitação social, o patrocínio será destinado a projetos para construção ou reforma de moradias para famílias com renda de até três salários mínimos. Ademais, poderão participar projetos de urbanismo e paisagismo que estiverem de acordo com a Lei da Assistência Técnica (11.888/2008). O valor total disponibilizado pelo edital deste ano é de R$ 60 mil.

De acordo com o CAU/GO, em ambos os editais, poderão participar pessoas jurídicas sem fins lucrativos, com no mínimo três anos de existência. Cada um dos participantes poderá enviar até três propostas. Ademais, para participar do edital relacionado a habitação social, é necessário que a empresa proponente tenha em seu quadro arquitetos e urbanistas em dia com o CAU/GO.

Os projetos que concorrerão aos editais da Conselho de Arquitetura de Urbanismo de Goiás deverão ser entregues na sede de órgão (Av. Eng. Eurico Viana, nº25; Ed. Concept Office, 3oº andar, Vila Maria José, Goiânia – Cep: 74.815-465).

Confira todas as condições previstas pelos editais e outros documentos AQUI.