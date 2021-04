Covid-19: Prefeitura de Goiânia suspende vacinação de idosos nesta quinta (29)

A Prefeitura de Goiânia suspende, nesta quinta-feira (29/4), a vacinação contra Covid-19 de idosos, tanto para aplicação da primeira dose quanto da segunda. Os profissionais de saúde seguem sendo imunizados.

De acordo com a diretora de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Grécia Pessoni, os postos não serão abertos para aplicação da segunda dose por não haver o “aprazamento seguro conforme indicado pelos laboratórios”.

Já a aplicação da primeira dose em idosos aguarda a chegada de nova remessa. Na tarde desta quarta-feira (28/4), o governador Ronaldo Caiado (DEM), anunciou que o estado deve receber mais de 161 mil doses de vacina contra a Covid-19 até esta quinta-feira (29/4). Desta forma, após distribuição para os municípios, Goiânia segue com o cronograma vacinal.

Prefeitura de Goiânia continua vacinação de trabalhadores da saúde

Apesar de idosos não serem vacinados nesta quinta-feira (29), os trabalhadores da saúde continuam sendo imunizados. A SMS destaca que não haverá vacinação nas escolas municipais em razão da testagem ampliada.

Trabalhadores da saúde com idade a partir de 35 anos continuam sendo vacinados com a primeira dose em sete unidades de saúde, todas para pedestres. Equipes da imunização também aplicam a segunda dose da Astrazeneca nos profissionais de saúde, porém, contando com mais um espaço, a Igreja Universal, na Avenida Goiás.

Agora, são três unidades para pedestres destinadas ao atendimento deste público, somando ao Shopping Cerrado e Espaço Sinta-se Bem da Unimed. Ambos devem agendar seu atendimento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas.

Postos de vacinação

Atendimento trabalhadores da saúde – primeira dose – pedestre – com agendamento

CSF Pq Santa Rita / Endereço: Rua SR 1, 290 – Parque Santa Rita

/ Endereço: Rua SR 1, 290 – Parque Santa Rita CSF Novo Planalto / Endereço: Rua Vm3c Qd 91 Lt 11 Setor Novo Planalto

/ Endereço: Rua Vm3c Qd 91 Lt 11 Setor Novo Planalto CSF Recanto das Minas Gerais / Endereço: Rua Siena, s/n – St. Recanto das Minas Gerais

/ Endereço: Rua Siena, s/n – St. Recanto das Minas Gerais CSF Ville D’France / Endereço: R. Píres Figueiredo, s/n – Res. Ville de France

/ Endereço: R. Píres Figueiredo, s/n – Res. Ville de France CSF São Francisco / Endereço: Av Das Palmeiras Qd 89 Lt 10 Bairro São Francisco

/ Endereço: Av Das Palmeiras Qd 89 Lt 10 Bairro São Francisco CSF Guanabara I / Endereço: Rua Porto Alegre Qd 13 Lt 1 Jardim Guanabara

/ Endereço: Rua Porto Alegre Qd 13 Lt 1 Jardim Guanabara Centro de Saúde da Família (CSF) Cidade Jardim/ Endereço: Praça Abel Coimbra, 350 – Cidade Jardim

Atendimento trabalhadores da saúde – segunda dose – pedestre – com agendamento