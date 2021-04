Escalonamento em Aparecida de Goiânia passa para o cenário verde

Aparecida de Goiânia passa, a partir do próximo domingo (2/5), para o cenário verde (risco baixo) no regime de escalonamento regional intermitente. Assim, a cidade terá duas macrozonas fechando as atividades econômicas não essenciais um dia da semana, de segunda a sexta-feira. Além disso, aos domingos todas as dez macrozonas poderão reabrir. A decisão foi tomada após reunião do Comitê de Prevenção e Enfrentamento a Covid-19 realizada na terça-feira (27/4).

O formato de escalonamento regional em Aparecida de Goiânia foi adotado desde o dia 15 de março, após 14 dias com todos os estabelecimentos fechados. Neste período, a cidade encontrava-se no cenário laranja, de risco alto. Segundo a prefeitura, a medida foi tomada para impedir o avanço dos casos e óbitos por Covid-19 no município.

Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mostram que o escalonamento regional em Aparecida de Goiânia fez com que os números da pandemia na cidade caíssem. Dessa forma, conforme o último boletim epidemiológico, de 26 de abril, o município somava 864 casos ativos e estava com 54% dos leitos públicos de UTI ocupados.

As macrozonas do escalonamento regional em Aparecida de Goiânia

De acordo com a SMS, as atividades econômicas não essenciais continuam submetidas ao regime de escalonamento regional em Aparecida de Goiânia. Assim, no cenário verde, a macrozona continua fechando um dia da semana de segunda à sexta-feira. E, aos domingos, todas as dez macrozonas poderão reabrir, observando o cumprimento dos protocolos de cuidado sanitário. No cenário amarelo, a cidade inteira fechava aos domingos.

As 10 macrorregiões foram divididas em Jardim Alto Paraíso, Vila Brasília, Buriti Sereno, Expansul, Papillon Park, Santa Luzia, Zona da Mata, Centro, Cidade Livre e Garavelo. Os fechamentos regionais acontecem um dia por semana, em duas das macrorregiões diferentes.

Nas segundas-feiras serão fechados os comércios nas macrorregiões da Vila Brasília e Jardim Alto Paraíso. Além disso, nas terças-feiras não funcionam os estabelecimentos da região do Garavelo e Zona da Mata. Nas quartas, ficam fechadas as macrozonas do Centro e do Expansul. Já nas quintas-feiras, não funcionam as macrozonas do Papillon Park e Santa Luzia. Ademais, nas sextas-feiras fecham as macrozonas do Buriti Sereno e Cidade Livre. Todas podem abrir aos sábados e domingos.

Mesmo no cenário verde do escalonamento regional de Aparecida de Goiânia, a realização de festas, eventos e shows com música ao vivo continua suspensa por tempo indeterminado. Bares, restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas, praças de alimentação nos Shoppings Centers, lanchonetes, casas de chá, de suco e similares, poderão funcionar, desde que seja respeitado o horário de funcionamento até as 22h.

*Com informações da Secom Aparecida de Goiânia