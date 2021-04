Goiânia realiza testagem para Covid-19 nesta quinta (29); veja como fazer

A Prefeitura de Goiânia realiza, nesta quinta-feira (29/4), mais uma ação de testagem ampliada para Covid-19. O teste pode ser feito após agendamento no site da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O objetivo da testagem é a identificação dos casos assintomáticos e, assim, quebrar a corrente de transmissão. A expectativa é de que sejam feitos cerca de 3.500 testes em um único dia.

Podem fazer o exame pessoas com idade acima de 12 anos que não apresentem sintomas. O resultado é liberado entre 15 e 20 minutos após a coleta. Pessoas sintomáticas, por sua vez, devem procurar uma das 42 unidades de saúde aptas para realizar o teste RT-PCR. O resultado é liberado em até 24h e pode ser visualizado pela internet, conforme orientação das equipes coletoras.

Além da testagem para Covid-19, Goiânia também continua vacinação de trabalhadores da saúde nesta quinta (29)

A Prefeitura de Goiânia segue com a vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira (29/4). Trabalhadores da saúde com idade a partir de 35 anos continuam sendo vacinados com a primeira dose em sete unidades de saúde, todas para pedestres. Equipes da imunização também aplicam a segunda dose da Astrazeneca nos profissionais de saúde, porém, contando com mais um espaço, a Igreja Universal, na Avenida Goiás.

Agora, são três unidades para pedestres destinadas ao atendimento deste público, somando ao Shopping Cerrado e Espaço Sinta-se Bem da Unimed. Ambos devem agendar seu atendimento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas.

“Nesta quinta, não abriremos segunda dose para idosos por ainda não haver aprazamento seguro conforme indicado pelos laboratórios. Porém, tranquilizamos a população de que essas doses estão asseguradas. Já a sequência da aplicação de primeira dose em idosos aguarda a chegada de nova remessa”, esclarece a diretora de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Grécia Pessoni.

A SMS destaca que não haverá vacinação nas escolas municipais em razão da testagem ampliada que acontece nesta quinta-feira (29/4).