Goiânia vacina idosos de 61 anos com a letra D nesta quarta-feira (28)

A Prefeitura de Goiânia segue com a vacinação em idosos com 61 anos ou mais com o nome iniciado com a letra D, nesta quarta-feira (28/4). Hoje também serão imunizados com a primeira dose os profissionais de saúde a partir de 35 anos. Além disso, haverá a aplicação do reforço em quem tem 65 anos ou mais e profissionais da saúde que receberam dose da AstraZeneca.

O atendimento segue até às 17h. Para o idoso, não é necessário fazer agendamento, mas é obrigatório a apresentação de documento pessoal (RG e CPF) e comprovante de endereço. Para quem for tomar a segunda dose, também é necessário apresentar o cartão de vacinação da primeira.

Já para profissionais de saúde, a aplicação da 1ª e 2ª dose deve ser agendada pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. O trabalhador precisa estar munido de documento pessoal (RG e CPF), comprovante de vínculo empregatício e cartão de vacina da primeira etapa (para quem for receber o reforço).

Postos de vacinação em Goiânia para idosos de 61 anos com a letra D

Drive-thru – idosos – sem agendamento

Shopping Passeio das Águas – Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral.

Estádio Serra Dourada – Jardim Goiás

Pedestres – idosos – sem agendamento

Escola Municipal Francisco Matias – Parque Anhanguera

Escola Municipal Lions Clube Bandeirante – Bairro Goiá

Escola Municipal Coronel José Viana – St. Cândida de Morais

Escola Municipal Santa Helena – Vila Paraíso

Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros – Vila Paraíso

Escola Rotary Goiânia Oeste – Jardim América

Área I – PUC Goiás – Setor Leste Universitário

Profissionais de saúde – 1ª dose – com agendamento

CSF Pq Santa Rita

CSF Novo Planalto

CSF Recanto das Minas Gerais

CSF Ville D’France

CSF São Francisco

CSF Guanabara I

CSF Cidade Jardim

Profissionais de saúde – 2ª dose – com agendamento

Espaço Bem Estar, da Unimed – Setor Aeroporto

Shopping Cerrado – Aeroviário

Goiânia já vacinou mais de 60% dos idosos contra a Covid-19

Segundo balanço da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 63,4% dos idosos goianienses estão imunizados, isto é, receberam as duas doses contra a doença. O índice coloca a capital com cobertura vacinal acima da média nacional. Até o momento, 397.929 doses da vacina já foram aplicadas, entre primeira etapa e reforço.

A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Goiânia teve início em janeiro, seguindo o estabelecido pelo Ministério da Saúde através do Plano Nacional de Imunização (PNI). Desde então, já foram atendidos idosos em três grupos distintos (acamados, institucionalizados e por faixa etária), além de trabalhadores da saúde, segurança e salvamento, tanto para primeira quanto para segunda dose. No total, 171.255 idosos já receberam a primeira dose e 106.317 receberam o reforço contra a doença.