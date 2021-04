Homem furta prima durante sepultamento de tio por Covid-19, em Trindade

Na manhã desta quarta-feira (28/4), o suspeito de furtar objetos da prima enquanto tio era sepultado, foi preso em flagrante por posse de arma de fogo durante buscas feitas pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) na casa dele, no Setor Maysa, em Trindade. A Polícia Civil também cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do advogado do suspeito, no Setor Goiânia Viva, em Goiânia.

Os dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela equipe da 15ª Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Goiânia, com apoio de policiais civis da 1ª e 4ª Delegacias Distritais de Polícia (DDP) e da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), durante a Operação Minha Herança.

Um revólver foi encontrado na casa do suspeito de furtar objetos da prima enquanto tio era sepultado

De acordo com a PCGO, a vítima, uma jovem de 22 anos, registrou ocorrência informando que seu pai havia falecido de Covid-19, no dia 9 de abril e enquanto ela cuidava dos trâmites para o sepultamento, seu primo, acompanhado de um advogado e mais duas pessoas, entraram na casa do falecido e furtaram vários objetos pessoais que passaram a ser de propriedade da vítima, única herdeira do falecido.

Segundo a Polícia Civil, entre os objetos furtados havia dois carros e uma motocicleta, além de várias escrituras de imóveis e cheques de devedores. Na casa do suspeito foi encontrada uma arma de fogo do tipo revólver calibre .32. Ele foi preso em flagrante por posse de arma de fogo.

Os investigados responderão pelo crime de furto qualificado por abuso de confiança e praticado por mais de duas pessoas.

Em outro caso, homem é preso suspeito de furtar objetos de sete veículos, em Goiânia

No último dia 22 de abril, um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio da 4ª Delegacia Distrital de Polícia (DDP), suspeito de furtar objetos de sete veículos, em Goiânia.

De acordo com a PCGO, o suspeito é investigado em vários inquéritos e teria sido responsável por 7 furtos em veículos, ocorridos nos últimos 30 dias na capital. Além da prisão, também foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência dele, na Vila Rosa, na capital.

Segundo a Polícia Civil, o homem agia em áreas nobres e utilizava ferramentas para quebrar o vidro dos carros e pegar os pertences. A PCGO afirma que há várias imagens que indicam como ele atuava.