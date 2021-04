Prefeitura de Aparecida cria enquete para população ajudar na escolha de slogan da gestão

A proposta é um desdobramento do projeto de Lei que adotou o símbolo oficial da bandeira da cidade como a marca da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Dentro deste projeto, cada gestão tem a autorização de escolher o slogan.

A Comunicação da Prefeitura levantou quatro propostas e disponibilizou em forma de enquete, para que os moradores da cidade possam ajudar na escolha do slogan da gestão do prefeito Gustavo Mendanha.

Como o prefeito Gustavo Mendanha tem relação próxima com a população por meio das redes sociais, ele achou por bem que a população escolhesse o slogan de sua gestão neste segundo mandato.

A enquete fica no ar até a próxima sexta-feira, 30 de abril e pode ser acessada pelo link – https://forms.gle/Ha9Cf4ReQ2PZ3QnZ8.

Sancionada lei que torna bandeira de Aparecida logomarca definitiva da Prefeitura

A lei nº 3.602/2021, que é de autoria do prefeito Gustavo Mendanha, foi sancionada por ele no dia 30 de março, torna a bandeira do município como logomarca definitiva da Prefeitura de Aparecida. A criação da lei, que também homenageia o centenário da cidade, em 2022, teve apoio da Câmara Municipal.

“A proposta é a padronização da marca, colaborando com a eficiência da administração pública, uma vez que preza pela economicidade, pois as constantes mudanças de identidade geram despesas desnecessárias de serviços gráficos. Sendo assim, não será necessário que os próximos gestores públicos vinculem a logomarca x gestão, efetuando apenas a alteração do slogan”, explicou o prefeito Gustavo Mendanha.

A logomarca homenageia a bandeira do município, reconhecida como símbolo oficial de Aparecida de Goiânia. “É um patrimônio inestimável ao povo aparecidense”, afirmou o gestor.

Na justificativa do projeto, o prefeito informa que a iniciativa surgiu da necessidade de gerar na população a imediata identificação com a instituição pública Prefeitura de Aparecida. À medida que a logomarca se limita a reproduzir cores e símbolos oficiais do município, ela reforça o princípio constitucional da impessoalidade, argumenta ainda o chefe do Poder Executivo.

Ao adotar a bandeira (que é um símbolo oficial) como logomarca da Prefeitura de Aparecida, o emblema não precisará mais ser trocado também nos anos eleitorais, no período estipulado pela Justiça Eleitoral para as campanhas dos candidatos.