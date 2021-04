Sextas-feiras passam a não fazer parte do regime de escalonamento em Trindade

Com novas regras no regime de escalonamento, as sextas-feiras assim como os sábados e domingos, passam a não fazer parte do escalonamento em Trindade. O comércio passa funcionar de segunda a quinta de acordo com o escalonamento por região. A medida começa a valer já na próxima sexta-feira (30/4).

De acordo com a Prefeitura de Trindade, a boa adesão ao regime de escalonamento e os resultados positivos adquiridos com ele, permitem flexibilizar aos poucos as regras para os comércios e serviços considerados não essenciais. Com isso, a prefeitura estabelece novas regras para o escalonamento do comércio na cidade.

As atividades comerciais em Trindade poderão funcionar de segunda a quinta das 06h às 23h, de acordo com o escalonamento de cada região. As sextas-feiras não entram mais no escalonamento, por isso, todos os estabelecimentos poderão funcionar às sextas e sábados, no horário entre 06h e 23h. Aos domingos, o expediente é permitido somente até às 15h.

Estabelecimentos que fornecem imunizantes contra a febre aftosa não farão mais parte do regime de escalonamento em Trindade

Segundo a prefeitura, está liberada a abertura, durante todos os dias, dos comércios de bens para fornecimento de imunizante para a vacinação contra a febre aftosa. Assim, esses estabelecimentos não farão mais parte do regime de escalonamento em função da campanha nacional de vacinação, que começa no dia 1° de maio.

Os demais estabelecimentos de produtos agrícolas, pet shops e clínicas veterinárias, continuam no escalonamento. Além disso, continuam proibidas a realização de festas, eventos, inclusive familiares, sociais, ainda que realizados em residências, tanto na zona urbana quanto rural; boates, casas e salões de festas; reuniões em áreas comuns de condomínios horizontais e verticais, loteamentos fechados ou chácaras de recreio.

“Estamos contando com a conscientização de toda a população nesse momento para que o índice de contaminação do coronavírus não volte a subir em nossa cidade. Por isso, reforçamos a importância de mantermos os cuidados essenciais no combate à Covid-19: use máscara; não aglomere; higienize suas mãos e objetos com frequência utilizando álcool 70%; evite tocar no olho, nariz e boca” enfatizou a prefeitura por meio das redes sociais.