Abrasel e Sindibares fazem blitz orientativa em bares de Goiânia

Os bares e restaurantes de Goiânia terão, nesta sexta-feira (30/4) e sábado (1/5), uma blitz orientativa em diversos estabelecimentos da cidae. A ação será realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Goiás (Abrasel-GO) juntamente com o Sindibares Goiânia. O objetivo, segundo os organizadores, é conscientizar o público sobre as medidas de segurança contra a Covid-19 nestes locais. Assim, o foco será com os clientes, que serão orientados para seguirem o distanciamento social, usarem máscaras, álcool em gel e cumprirem os protocolos.

O atual decreto da Prefeitura de Goiânia permite que bares e restaurantes abram das 11h à 1h da manhã do dia seguinte. Além disso, podem ter lotação máxima de 50% da capacidade de pessoas sentadas. Ademais, ficou autorizado a apresentação de música ao vivo com quatro pessoas no máximo, desde que respeite o critério de 2,25 m² por integrante.

A blitz será feita na sexta e sábado, na parte da noite, e terá o apoio da Guarda Civil Metropolitana e também da Fecomércio. A ação tem como tema “Ajude a manter esse bar aberto. Faça sua parte”.

Sindibares entrou com Mandado para bares e restaurantes funcionarem aos fins de semana em Goiânia

O Sindibares entrou, no dia 19 de abril, com um Mandado de Segurança Coletivo contra o decreto vigente da Prefeitura de Goiânia na data, que proibia a abertura de bares e restaurantes aos finais de semana. A ação, segundo nota divulgada no mesmo dia pelo Sindicato, pleiteou que os estabelecimentos também pudessem ficar abertos aos sábados e domingos na capital, “dias de maior faturamento”.

No mesmo dia, 23 bares e restaurantes de Goiânia conseguiram na Justiça a liberação para funcionarem no fim de semana. O Sindibares, nesta mesma nota, disse que “a liminar concedida aos 23 restaurantes foi uma ação atípica, isolada”. No dia 22 de abril a prefeitura de Goiânia divulgou novo decreto que autorizava o funcionamento do comércio nos fins de semana na cidade.

Mais sobre a blitz orientativa

Segundo o presidente do Sindibares Goiânia, Newton Pereira, o objetivo da ação é conscientizar o consumidor. Ademais, afirma que os empresários e funcionários estão seguindo à risca os protocolos. “Entendemos que todos precisamos nos unir para combater o avanço da doença, só assim poderemos manter nossas empresas abertas” diz.

O presidente da Abrasel em Goiás, Danillo Ramos, acredita que, ès vezes, no momento de lazer a pessoa esquece de regras básicas. “A proposta dessa ação é mostrar a importância dessas regras para a saúde de todos. Com a diminuição de casos bares e restaurantes podem continuar funcionando e atendendo o público”, afirma.