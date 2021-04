Acidentes em Goiânia deixam dois mortos e dois em estado grave

Durante a noite desta quarta-feira (28/4) e a madrugada desta quinta-feira (29/4), foram registrados três acidentes em Goiânia, que deixaram dois mortos e outros dois em estado grave. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para atender os acidentes distintos.

Conforme informações, os graves acidentes aconteceram no Jardim Atlântico, Residencial Itaipu e no Setor Cândida de Morais. O primeiro caso registrado foi de atropelamento, o segundo uma colisão entre motocicletas e o terceiro uma batida entre uma motocicleta e um caminhão.

Acidentes em Goiânia que deixaram dois mortos e dois em estado grave

Atropelamento no Jardim Atlântico

Na noite desta quarta-feira (29/4), por volta de 22h30, um homem em situação de rua morreu após ser atropelado por um carro de passeio, no Jardim Atlântico, em Goiânia. De acordo com a Dict, a vítima caminhava pela rua Guarujá e fazia várias travessias, indo do meio fio até o canteiro central, onde permanecia por alguns minutos e logo realizada a mesma travessia, no sentido contrário.

Em determinado momento, a vítima, que possivelmente estava sentada, foi atropelada por um veículo Pegout, conduzido por uma jovem de 22 anos. A morte foi constatada no local pelo Corpo de Bombeiros.

A condutora do veículo não sofreu lesões. Ela permaneceu no local e foi submetida ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo.

Acidente entre motocicletas no Residencial Itaipu

De acordo com a Dict, enquanto atendia o acidente no Jardim Atlântico, a equipe também foi acionada para o segundo acidente, no Residencial Itaipu, em Goiânia.

Segundo informações de testemunhas, um dos motociclistas trafegava pela Rua RI 13 quando chocou-se com outra motocicleta, que seguia pela Rua RI 32, via preferencial. Ambos motociclistas não possuem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Devido o impacto, os condutores caíram e sofreram lesões corporais gravíssimas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas, que foram transportadas para para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Buriti Sereno.

Acidente entre motocicleta e caminhão no Setor Cândida de Morais

O terceiro acidente aconteceu por volta das 3h30 da madrugada desta quinta-feira (29/4), na Avenida Perimetral Norte, no Setor Cândida de Morais.

Segundo levantamento da Dict, a vítima, Josenildo Alves dos Santos, de 31 anos, conduzia uma motocicleta quando, por motivo ignorado, bateu contra a traseira de um caminhão carregado com bois, que estava estacionado em frente a uma borracharia. O condutor não estava no caminhão no momento do acidente.

O motociclista morreu ainda no local. O óbito foi constatado pela equipe médica do Corpo de Bombeiros. De acordo com a Dict, o caminhão estava “regularmente estacionado em local próprio e permitido”.

A carga estava sendo transportada para a cidade de Barretos, em São Paulo e, por isso, o condutor foi conduzido à Dict para ser ouvido em Termo próprio pela escrivã e delegado de plantão.