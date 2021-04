Aparecida retoma vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira (30/4)

A cidade de Aparecida de Goiânia retoma, nesta sexta-feira (30/4), a vacinação contra a Covid-19 em idosos acima de 60 anos. A cidade recebeu 12,5 mil vacinas contra a Covid-19 Astrazeneca, da Fiocruz, para 1ª dose. Além disso, 3,2 mil doses de Coronavac, do Butantan, para 2ª dose. Assim, a aplicação continua acontecendo nos drives-thru da Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela e do Centro de Especialidades, no Jardim Boa Esperança, das 8h às 18h.

A vacinação nos postos drive-thru de Aparecida de Goiânia não necessita de agendamento. Assim, basta que os idosos levem documento de identidade, comprovante de endereço de Aparecida e CPF ou cartão SUS.

Os pedestres devem realizar agendamento para se vacinar, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da cidade. Dessa forma, a imunização poderá ser agendada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim.

Para realizar o agendamento da vacinação contra a Covid-19 é preciso acessar o aplicativo “Saúde Aparecida”, que tem link no site da prefeitura de Aparecida de Goiânia. Assim, no dia e horário marcado para aplicação, o idoso precisa levar documento de identidade, CPF ou cartão SUS e o cartão de vacinação. As vagas serão disponibilizadas durante toda a segunda-feira.

Do total de doses recebidas neste novo lote, 30% serão destinadas para os profissionais de saúde e 5% para imunização das forças de segurança. Os profissionais de saúde precisam agendar o atendimento também pelo aplicativo Saúde Aparecida, ser residirem no município e comprovar a atuação na área por documentação. No caso das forças de segurança, a aplicação ocorrerá in loco, nos locais de trabalho dos profissionais, conforme cronograma da SMS.

Vacinação da segunda dose contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia

A vacinação com a segunda dose contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia segue disponível no drive-thru do Aparecida Shopping, de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, Além disso, nas UBS´s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

Em qualquer uma das modalidades não é necessários realizar agendamento. Para receber a vacina, é necessário levar documento de identidade, CPF e cartão de vacinação.