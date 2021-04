Carreta carregada com etanol pega fogo e interdita BR-060, em Goiânia

Uma carreta carregada com etanol pegou fogo e deixou a BR-060 interditada na tarde desta quinta-feira (29/4), no Anel Viário, próximo ao Jardins Madri, em Goiânia. O motorista do veículo teve ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta transportava 37 mil litros de combustível e tombou quando passava em uma rotatória. Em seguida, o veículo pegou fogo. Conforme apurado pelos policiais, a carreta saiu de Santo Antônio da Barra em direção a Senador Canedo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para controlar as chamas. A PRF orienta o trânsito no local. A PRF ainda ressalta que os motoristas que passam no sentido Guapó e Aparecida de Goiânia devem redobrar a atenção na rodovia.

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s64e14830417e11d22d6f0d70f9edcdb0′]

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sc4f045696cdcdc5b7fc4d8a8d4985b1f’]

Além da carreta carregada com etanol que pegou fogo na BR-060, em Goiânia, PRF divulga outras operações

De acordo com boletim de segurança viária divulgado na manhã desta quinta-feira (29/4), a PRF atendeu três acidentes nas últimas 24 horas. No total, seis pessoas ficaram feridas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás.

O esforço de fiscalização para garantir a mobilidade e a segurança viária resultou em 799 autuações de infrações de trânsito, sendo que dessas anotações, 50 foram flagrantes de condutores ou passageiros que não usavam o cinto de segurança, 24 de condutores realizando ultrapassagens em locais proibidos, 101 por uso do celular e 01 por embriaguez.

Os PRFs fiscalizaram 1.500 veículos e 830 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas.

Homem em situação de rua morre após ser atropelado, em Goiânia

Na noite desta quarta-feira (29/4), por volta de 22h30, um homem em situação de rua morreu após ser atropelado por um carro de passeio, no Jardim Atlântico, em Goiânia. De acordo com a Dict, a vítima caminhava pela rua Guarujá e fazia várias travessias, indo do meio fio até o canteiro central, onde permanecia por alguns minutos e logo realizada a mesma travessia, no sentido contrário.

Em determinado momento, a vítima, que possivelmente estava sentada, foi atropelada por um veículo Pegout, conduzido por uma jovem de 22 anos. A morte foi constatada no local pelo Corpo de Bombeiros.

A condutora do veículo não sofreu lesões. Ela permaneceu no local e foi submetida ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo.