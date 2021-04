Com 1.701 casos em 24h, Goiás soma 549.729 infectados pela Covid-19

De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), divulgado nesta quinta-feira (29/4), Goiás soma 549.729 casos confirmados de infectados pela Covid-19. Nas últimas 24 horas foram registrados 1.701 novos casos. No boletim divulgado ontem (28/4), o estado somava 548.028 casos da doença.

Segundo a SES-GO, destes 549.729 casos, há o registro de 523.163 pessoas recuperadas e 14.904 óbitos confirmados. No Estado, há também 435.016 casos suspeitos em investigação e 266.098 casos já foram descartados.

Com 14.904 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás, a taxa de letalidade é de 2,71%. Ainda segundo a SES-GO, há 308 óbitos suspeitos que estão em investigação.

Dados do Painel Covid-19 da SES-GO apontam que nas últimas quatro semanas houve um aumento de 22.574 casos de Covid-19 em Goiás. A maioria dos infectados têm idades entre 30 a 39 anos, com um número de 4.750, seguido das idades de 40 a 49, com 4.239 casos e 20 a 29 anos, com 4.189.

Segundo o painel, do total deste número de casos nas últimas semanas, 52.23% das contaminações são de pessoas do sexo feminino e 47.77% do sexo masculino. A maioria são pessoas pardas, com um total de 12.063. Do total desses novos casos nas últimas quatro semanas, 15.043 pessoas já se recuperaram da Covid-19 em Goiás.

Goiás soma 549.729 infectados pela Covid-19 e registra mais de 870 mil vacinados

Segundo o levantamento feito pela SES-GO, referente à primeira dose, foram aplicadas 874.785 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado de Goiás. Em relação à segunda dose, 410.520 pessoas foram vacinadas.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 1.826.480 doses de imunizantes, sendo 1.211.280 da CoronaVac e 615.200 da AstraZeneca. Nesta quinta-feira (29/4), o Estado recebeu mais 161,2 mil vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde.