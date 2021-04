Goiânia continua imunização de idosos de 61 anos; veja os postos de vacinação

Com o recebimento de novas doses de vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira (29/4), Goiânia continua a imunização de idosos de 61 anos nesta sexta-feira (30/4). Confira abaixo os postos de vacinação.

No total, a capital recebeu 22.250 doses da vacina AstraZeneca, produzida pela Fiocruz. Do total, 5% (1.110) serão para trabalhadores das Forças de Segurança e Salvamento e 30% (6.675) para trabalhadores da Saúde. Com isso, serão disponibilizadas 14.465 mil para primeira dose de idosos.

Com a nova remessa, a Secretaria de Saúde de Goiânia dará sequência à aplicação da primeira dose em idosos a partir de 61 anos independente das iniciais dos nomes. Não haverá vacinação de segunda dose para idosos, pois nenhuma faixa etária está dentro do prazo previsto.

Além das seis escolas, dos drives do Shopping Passeio das Águas e Estádio Serra Dourada, os idosos também serão atendidos em um novo ponto de vacinação que funcionará no Sesc Faiçalville, na modalidade pedestre.

Já os trabalhadores da Saúde seguem sendo vacinados com a primeira dose nas sete escolas e a segunda dose no Shopping Cerrado, no Espaço Bem Estar da Unimed e na Igreja Universal da Avenida Goiás. Todos na modalidade pedestre. A partir desta sexta-feira (30/4), serão atendidos profissionais de Saúde a partir de 18 anos.

Confira os postos de vacinação em Goiânia

Postos de atendimento por drive-thru para idosos

Shopping Passeio das Águas. Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral

Estádio Serra Dourada, Jardim Goiás

Postos de atendimento modalidade pedestre para idosos

Escola Municipal Francisco Matias, Parque Anhanguera

Escola Municipal Lions Clube Bandeirante, Bairro Goiá

Escola Municipal Coronel José Viana, St. Cândida de Morais

Escola Municipal Santa Helena, Vila Paraíso

Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros, Jardim Guanabara I

Escola Rotary Goiânia Oeste, Jardim América

Postos de atendimento primeira dose para profissionais da saúde

Centro de Saúde da Família (CSF) Guanabara I

Centro de Saúde da Família (CSF) Santa Rita

Centro de Saúde da Família (CSF) Recanto das Minas Gerais

Centro de Saúde da Família (CSF) Cidade Jardim

Centro de Saúde da Família (CSF) São Francisco

Centro de Saúde da Família (CSF) Ville de France

Centro de Saúde da Família (CSF) Novo Planalto, Res. Mansões Paraíso

Postos de atendimento para segunda dose da Astrazeneca para profissionais da Saúde