Goiânia recebe 22 mil doses de vacinas contra a Covid-19

A prefeitura de Goiânia recebeu, no início da tarde desta quinta-feira (29/4), mais de 22,2 mil doses de vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca, produzidas pela Fiocruz. Assim, a Secretaria de Saúde de Goiânia (SMS) continuará a aplicação da primeira dose em idosos a partir de 61 anos, independente das iniciais dos nomes. Não haverá vacinação de segunda dose para idosos, pois nenhuma faixa etária está dentro do prazo previsto, segundo a Secretaria.

Do total, 5% (1,1 mil) das vacinas contra a Covid-19 em Goiânia serão para trabalhadores das Forças de Segurança e Salvamento. Ademais, 30% (6,6 mil) serão aplicadas em trabalhadores da Saúde. Com isso, serão disponibilizadas 14.465 mil para primeira dose de idosos.

Os idosos serão vacinados em seis escolas, e nos drives-thru do Shopping Passeio das Águas e Estádio Serra Dourada. Além disso, as vacinas contra a Covid-19 serão aplicadas no Sesc Faiçalville, na modalidade pedestre.

A vacinação em Goiânia para profissionais da Saúde segue em sete escolas na primeira dose. Já a segunda dose é aplicada no Shopping Cerrado, no Espaço Bem Estar da Unimed e na Igreja Universal da Avenida Goiás. Todos os postos são na modalidade pedestre. A partir desta sexta-feira (30/4), serão atendidos profissionais de Saúde a partir de 18 anos.

Confira AQUI todos os postos de vacinação em Goiânia.

Reforço para aplicação das vacinas contra a Covid-19 em Goiânia

A convite da prefeitura de Goiânia, o Exército Brasileiro em Goiânia colocou 75 militares para ajudar na campanha de vacinação contra Covid-19. Assim, três equipes, cada uma com 25 militares, vão revezar no atendimento à população no drive do Estádio Serra Dourada.

Segundo a prefeitura, seis sargentos com formação em técnico de enfermagem vão auxiliar as equipes de vacinação da SMS na aplicação das doses. Os demais darão apoio na triagem das pessoas e balizamento dos veículos.