Governo de Goiás publica novo decreto; veja as determinações

O Governo de Goiás publicou, na noite desta quarta-feira (28/4), um novo decreto que autoriza o funcionamento de atividades consideradas não essenciais aos fins de semana. O documento traz novas orientações para bares, restaurantes, indústrias, construção civil e eventos.

Conforme previsto no decreto, bares e restaurantes tiveram alteração no horário de funcionamento, passando a ser das 11h às 23h, com lotação máxima de 50% de sua capacidade de acomodação. Além disso, também devem seguir os protocolos específicos de biossegurança estabelecidos pela Secretaria de Estado da Saúde. Em Goiânia, o decreto municipal libera o funcionamento do setor até 1h da madrugada.

Outro ponto do documento é que os empregadores de estabelecimentos industriais e de construção civil deverão fornecer transporte para os seus empregados que utilizam o sistema de transporte coletivo. As atividades comerciais não precisarão mais ter limite de horas por turno.

Por fim, o governo determinou que eventos corporativos só poderão ser realizados somente após deliberação da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO). Seguem proibidos demais eventos, festas, reuniões privadas e outros.

De acordo com o decreto, estas determinações podem “ser revistas a qualquer momento, conforme parâmetros de análise epidemiológica, capacidade operacional de assistência ou risco da terceira onda da Covid-19”.

Leia o documento na íntegra.

Governo de Goiás publica novo decreto e divulga situação epidemiológica do estado

O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), divulgado na tarde desta quarta-feira (28/4), aponta que Goiás já tem mais de 548 mil casos de Covid-19, até o momento. Destes, há o registro de 521.450 pessoas recuperadas.

Há 14.847 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,71%. Há 312 óbitos suspeitos que estão em investigação.

Dados de internações em hospitais públicos e privados apontam que a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 está em 78.73%. A ocupação de leitos de enfermaria voltados para Covid-19 é de 50.79%. Os dados foram atualizados às 9h04 da manhã desta quinta-feira (29/4).