PC apreende armas na casa de homem que chamou porteira de “macaca”, em Goiânia

Na manhã desta quinta-feira (29/4), a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) apreendeu quatro armas de fogo no apartamento do morador que chamou porteira de prédio de “macaca”, no Jardim Goiás, em Goiânia. O homem é investigado pelos crimes de injúria racial e ameaça contra a porteira.

De acordo com a PCGO, durante as buscas na residência do investigado, estavam apenas a filha e sogra dele, que confirmaram que as quatro armas de fogo encontradas seriam dele. O caso é investigado pela 8ª Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Goiânia.

Segundo a PCGO, em apoio à 8ª DDP, a Polícia Civil do Mato Grosso está cumprindo mandado de busca e apreensão na propriedade rural do autor, no município de Cocalinho.

Relembre o caso do morador que aparece em vídeo chamando porteira de prédio de “macaca”, em Goiânia

No dia 18 de abril deste ano, o morador de um prédio foi flagrado ameaçando e ofendendo a porteira do local, no Jardim Goiás, em Goiânia. “Grava, macaca! Chipanzé! Chipanga! Me encara, desgraça”, disse ao ver que estava sendo filmado.

A porteira denunciou a injúria racial que sofreu enquanto trabalhava. Ela teria se negado a abrir o portão da garagem sem a identificação do morador. Revoltado, o homem foi até a recepção e começou as ofensas à porteira.

Alguns minutos após subir para o apartamento, o homem liga na recepção e continua as ofensas. Ao questionar o motivo de estar sendo tratada de tal forma, o homem responde: “Porque você não presta, desgraça. Você é uma merda, abaixo de zero”.

Ele ainda continua fazendo ameaças, desta vez, diz que é policial e vai descer armado à recepção. “Vou meter minha arma na cintura e vou aí resolver”.

De acordo com a vítima, a discussão começou depois que o morador chegou de carro no portão do condomínio e piscou os faróis, querendo entrar sem se identificar. A mulher afirmou que não poderia abrir o portão sem a devida identificação, seguindo as regras do condomínio. Diante disso, o homem começou as ofensas e ameaças.