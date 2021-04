Testagem em crianças e adolescentes tem 12% de diagnósticos positivos em Goiás

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), divulgou nesta quarta-feira (28/4) o resultado da testagem ampliada realizada de 6 a 10 de abril deste ano, em crianças e adolescentes. O estudo mostra que 12% dos testados tiveram diagnósticos positivos para a Covid-19, em Goiás.

Participaram 4.888 pessoas na faixa etária de dois a 18 anos, residentes em Goiânia e demais municípios do Estado. A prevalência total de resultados IgG positivo foi de 12,3%, sugerindo que, em algum momento passado, essa porcentagem de participantes tiveram contato com o vírus. Análise será importante para acompanhar a dinâmica da doença na faixa etária testada.

Os resultados também sugerem uma prevalência total de anticorpos IgM positivo para a doença de 3,3%. Isso indica uma possível infecção recente nas pessoas deste grupo. A amostragem do estudo não selecionou os participantes por critérios estatísticos, o que significa que os resultados sobre prevalência não podem ser extrapolados para a população, devendo ser interpretados com cautela. Os dados foram apresentados durante a reunião do Centro de Operações de Emergências (COE) em Saúde Pública de Goiás para Enfrentamento ao Coronavírus.

Análise da testagem em crianças e adolescentes que teve 12% de diagnósticos positivos em Goiás

Além de identificar a soroprevalência da infecção pelo coronavírus no grupo testado, o inquérito identificou as características socioeconômicas dos participantes. A análise mostrou que não houve diferença significativa de prevalência de IgM e IgG entre os níveis de escolaridade (infantil, fundamental e médio). Também não foi identificada diferença de prevalência de resultados IgM e IgG positivo de acordo com a cor/raça declarada pelo participante.

Com relação à renda familiar mensal, apesar da prevalência de resultados IgM positivo ser de 4,4% para os participantes com renda inferior a um salário mínimo, e de 2,8% para aqueles com renda maior ou igual a 7 salários mínimos, não houve uma diferença significativa na prevalência entre os testados.