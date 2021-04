UniRV esclarece sobre vacinação de acadêmicos e reposição de aulas

A Universidade de Rio Verde (UniRV) divulgou, nesta quarta-feira (28/4), uma nota esclarecendo informações veiculadas nas redes sociais quanto à vacinação de acadêmicos e reposição de aulas.

De acordo com a universidade, não é de competência da UniRV definir os grupos prioritários para serem imunizados, mas de responsabilidade dos Órgãos de Saúde Pública, conforme previsto no Plano Nacional de Imunizações.

Sobre a reposição de aulas práticas, a UniRV ressalta que tem efetivado um cronograma de retorno gradual de atividades práticas, respeitando as medicas de biossegurança e sem prejuízo da carga horária total das atividades exigidas para cada curso.

Em respeito à Comunidade Acadêmica, a Universidade de Rio Verde – UniRV, vem a público esclarecer informações equivocadas e/ou incompletas veiculadas em redes sociais quanto à vacinação de acadêmicos e reposição de aulas.

A UniRV informa que durante todo este período pandêmico tem pautado suas decisões em relação a assuntos pedagógicos e administrativos tendo como princípio básico a preservação da vida e a segurança dos acadêmicos, com base nas orientações dos órgãos superiores de Educação e de Saúde.

Ainda, sobre as decisões, elas têm sido contingenciais em função da própria dinâmica do comportamento pandêmico e das deliberações superiores ocorridas nos âmbitos federal, estadual e municipal

Sobre “quem” ou “quando” vacinar, não cabe em hipótese alguma à UniRV definir grupos prioritários para serem imunizados, uma vez que a vacinação é de responsabilidade exclusiva dos Órgãos de Saúde Pública, conforme previsto no Plano Nacional de Imunizações. Diante disso, reforça-se que não há como a UniRV ser responsabilizada por acadêmicos vacinados ou não diante do fato de que ela não detém a prerrogativa de escolher, indicar ou mesmo sugerir quais os alunos devem ou não receber a vacina, independentemente do curso em que estejam matriculados.

Sobre a reposição de aulas práticas, ressalta-se que, além de cumprir também as determinações do Órgão Superior de Educação ao qual se encontra jurisdicionada, a UniRV tem efetivado um cronograma de retorno gradual de atividades práticas, respeitando as medidas de biossegurança e sem prejuízo da carga horária total das atividades exigidas para cada curso. Os cursos de Fisioterapia e Enfermagem já repuseram as atividades do ano de2020 e programaram as aulas práticas, deste 1º semestre de 2021, para os meses de maio a julho. O curso de Odontologia não fez as reposições até o momento em função das limitações impostas pelas medidas de biossegurança, mas divulgou calendário de reposição por meio de um intensivo que acontecerá a partir do mês de maio.

Por fim, a Reitoria da UniRV assegura que não tem medido esforços para que as dificuldades impostas pelo momento sejam resolvidas da melhor forma possível, e com o mínimo de prejuízo aos acadêmicos, no entanto, os acontecimentos diários fogem da alçada da Universidade. Naquilo que a Reitoria tem poder de ação, tem atuado de maneira imediata, como por exemplo, na concessão do desconto de 30% nas mensalidades dos cursos, na disponibilização de itens de proteção e segurança, na observação de todas as medidas de biossegurança preconizadas, bem como na organização de planos contingenciais em todas as frentes. Contudo, o momento, embora nos cause ansiedade, apreensão, preocupação e inquietude, exige-se atuações com cautela e discernimento, de maneira a não agravar ainda mais a triste situação.