Goiânia inicia vacinação de idosos a partir de 60 anos com iniciais de A e B

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia nesta sexta-feira (30/4) a vacinação de idosos a partir de 60 anos com iniciais de A e B. A primeira dose está sendo aplicada em dez pontos de atendimento, sendo dois driv thru e oito fixos, até às 17h.

A ampliação da faixa etária foi possível graças ao recebimento da nova remessa nesta quinta-feira (29/4), inclusão de mais um posto de atendimento para pedestres, além do apoio do Exército às equipes de vacinação no Estádio Serra Dourada.

A prefeitura já havia iniciado, nesta sexta-feira (30/4), a primeira dose em idosos a partir de 61 anos, independente das iniciais dos nomes. Para a vacinação é preciso apresentar o CPF, documento de identificação com foto e data de nascimento e um comprovante de endereço.

Postos de vacinação de idosos a partir de 60 anos com iniciais de A e B, em Goiânia

Drive thru

Shopping Passeio das Águas

Estádio Serra Dourada

Pedestre

Escola Municipal Francisco Matias, Parque Anhanguera

Escola Municipal Lions Clube Bandeirante, Bairro Goiá

Escola Municipal Coronel José Viana, St. Cândida de Morais

Escola Municipal Santa Helena, Vila Paraíso

Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros, Jardim Guanabara I

Escola Rotary Goiânia Oeste, Jardim América

Área I da PUC, Setor Leste Universitário

SESC Faiçalville

Vacinação de trabalhadores da saúde

Profissionais da saúde vinculados a instituições de saúde seguem recebendo primeira e segunda dose em postos somente para pedestres. A vacinação será para quem fizer o cadastro no aplicativo Prefeitura 24 horas, seguindo os critérios do ministério da saúde.

Postos de atendimento primeira dose para profissionais da saúde

Centro de Saúde da Família (CSF) Guanabara I

Centro de Saúde da Família (CSF) Santa Rita

Centro de Saúde da Família (CSF) Recanto das Minas Gerais

Centro de Saúde da Família (CSF) Cidade Jardim

Centro de Saúde da Família (CSF) São Francisco

Centro de Saúde da Família (CSF) Ville de France

Centro de Saúde da Família (CSF) Novo Planalto, Res. Mansões Paraíso

Postos de atendimento para segunda dose da Astrazeneca para profissionais da Saúde