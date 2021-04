Goiás ultrapassa marca de 15 mil mortes por Covid-19

O Estado de Goiás ultrapassou a marca de 15 mil mortes por Covid-19 na manhã desta sexta-feira (30/4), de acordo com dados do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), atualizados ás 10h38.

No boletim epidemiológico da SES-GO divulgado na tarde de ontem, o Estado registrava 14.904 óbitos por Covid-19 confirmados, ou seja, o aumento foi de 96 mortes entre o boletim de ontem (29) e a atualização de hoje (30).

Segundo o painel, das 15 mil mortes confirmadas, a maioria são de pessoas do sexo masculino, com 56.93%. As pessoas do sexo feminino são 43.07% do total de mortes por Covid-19 em Goiás. Há 300 óbitos suspeitos que estão em investigação e já foram descartadas 67 mortes suspeitas. Nas últimas quatro semanas houve um aumento de 1.831 óbitos.

De acordo com o painel, a maioria dos óbitos por Covid-19 são de pessoas com idades entre 70 e 79, com um número de 3.660, seguido das idades entre 60 e 69 anos, com 3.633. O painel informa que em Goiás já foram confirmados 551.757 casos de Covi-19, sendo 46.62% das contaminações em pessoas do sexo masculino e 53.38% em pessoas do sexo feminino.

Ainda segundo o Painel Covid-19, 525.067 pessoas já se recuperaram da doença. São 435.241 casos suspeitos em investigação e 267.012 já foram descartados.

Vacinação em Goiás

Na última quinta-feira (29/4), Goiás recebeu mais 161,2 mil vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde. A nova remessa, de número 15, é formada por 158 mil doses do consórcio Oxford/AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e 3,2 mil da CoronaVac, fabricada pelo Instituto Butantan.

Já são 999.990 vacinas distribuídas no Estado para a aplicação da 1ª dose e 640.540 para a aplicação da 2ª. Na população idosa 670.233 vacinas foram aplicadas na 1ª dose e 321.860 na 2ª dose. No total, 902.634 vacinas contra a Covid-19 já foram utilizadas para a aplicação da primeira dose em Goiás e 450.908 na aplicação da segunda.