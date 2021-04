O que funciona em Goiânia no feriado do Dia do Trabalhador (1/5)

Neste sábado (1/5) é celebrado o feriado do Dia do Trabalhador, e assim haverá mudanças nos atendimentos dos órgãos municipais. Dessa maneira, abaixo você confere o que abre e o que fecha em Goiânia. De acordo com a prefeitura, funcionam apenas serviços que exijam plantão permanente, como saúde e limpeza pública.

De acordo o Sindicato do Comércio Varejista do Estado de Goiás (Sindilojas), as lojas do comércio varejista em Goiânia poderão funcionar normalmente neste sábado de feriado.

O que abre e o que fecha em Goiânia no feriado do Dia do Trabalhador

Na saúde, as unidades 24 horas do Sistema Único de Saúde (SUS) de Goiânia abrem normalmente para atendimentos dos casos de urgência e emergência, conforme classificação de risco, ou seja, com priorização das situações mais graves.

Para as situações de urgência e emergência em residências, locais de trabalho e vias públicas, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192. O serviço conta com a Central de Regulação, profissionais e veículos de salvamento.

O funcionamento do transporte coletivo, de acordo com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), será reduzido. Assim, a circulação dos ônibus neste feriado será com a planilha de domingo, com 2.622 viagens. A demanda estimada para esses dias com menor fluxo de passageiros é de 48 mil pessoas ao dia.

Funcionamento de mais serviços

Neste feriado do Dia do Trabalhador em Goiânia, a Comurg mantém os trabalhos essenciais, como varrição, coleta de lixo orgânico e seletivo e de resíduos infectantes. Os atendimentos nos casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos não sofrem interrupção. Os usuários poderão solicitar serviços pelo telefone (62) 3524-8555.

As equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) percorrem as ruas de Goiânia realizando a busca por pessoas em situação de rua, ao longo das 24 horas do dia. Assim, a população também pode entrar em contato pelo telefone (62) 3524-7389. A Central de Óbitos de Goiânia também funciona 24 horas por dia.

Outras unidades que também têm atividades normais durante o período são a Casa da Acolhida (62 3524-2480). Além disso, o SOS Criança e Complexo 24 Horas (62 3524-1859 /62 3524-1856) e o Residencial Professor Niso Prego (62 3524-1882).

O Parque Mutirama e Zoológico estarão fechados conforme determinação do decreto em Goiânia por causa da pandemia do coronavírus.

A Prefeitura de Goiânia ressalta ainda que as regras sobre o uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos continuam valendo para quem frequentar os espaços públicos da cidade no feriado.