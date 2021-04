Operação policial prende 5 suspeitos de homicídio após briga de bar, em Goianira

Uma operação integrada entre as polícias Civil e Militar resultou na prisão de cinco pessoas suspeitas de envolvimento em um homicídio após uma briga de bar, em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia. Os suspeitos teriam feito uma emboscada para a vítima.

A Operação Navalha foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (30/4) e deu cumprimento a nove mandados judiciais, sendo quatro de prisão temporária e cinco de busca e apreensão. Todos os mandados foram cumpridos na cidade de Goianira.

A operação resultou ainda na lavratura de auto de prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, já que ao final do cumprimento das buscas, a arma foi localizada escondida dentro de um colchão com uma quinta pessoa investigada. Veja o vídeo do momento das buscas na residência de um dos suspeitos:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sbe431e915a9b660ed367bde6890e967f’]

Investigação do caso de homicídio após briga de bar, em Goianira

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Polícia de Goianira investigou um crime de homicídio praticado contra Murilo José Miguel da Silva, 26 anos, ocorrido no setor Limoeiro, em Goianira, no dia 21 de fevereiro deste ano. O crime foi cometido após uma discussão em uma distribuidora de bebidas.

Conforme apontaram as investigações, após a discussão, um casal envolvido na briga teria encomendado o homicídio da vítima. O autor do crime contou com a ajuda de um quarto suspeito para atrair a vítima ao local da execução. Murilo José foi morto a tiros durante uma emboscada.

Participaram da Operação Navalha a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Goianira, em integração com a equipe da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar, e ainda com apoio da Delegacia Regional de Polícia de Trindade, 1ª Delegacia Distrital de Polícia de Trindade, Delegacia de Polícia de Guapó e Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Aparecida de Goiânia.

Veja o momento da prisão de um dos suspeitos:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s81e4ed09c61205c10baffb0c6ef1a94c’]