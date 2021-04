Rogério Cruz dá posse a três novos secretários municipais em Goiânia

Na manhã desta sexta-feira (30/4), o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), deu posse a três novos secretários municipais no Salão Nobre do Paço Municipal de Goiânia.

A vereadora licenciada em Aparecida de Goiânia, Valéria Pettersen, assume a Secretaria de Relações Institucionais. O prefeito também deu posse ao secretário do Escritório de Prioridades Estratégicas, Fabio Cammarota, e ao André Rodrigues Martins, que assumiu a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia.

O prefeito de Goiânia, em seu discurso destacou que os novos secretários têm a responsabilidade, juntamente com toda a equipe da prefeitura, de fazer a melhor gestão pública da capital. Ele ainda lembrou que Fabio Cammarota foi responsável por elaborar o plano de governo do projeto eleito para administrar Goiânia e da experiência de Valéria enquanto titular da pasta com a mesma função, em Aparecida de Goiânia, quando Maguito Vilela (MDB) era prefeito de Aparecida.

Valéria Pettersen também atuou como secretária municipal de Educação em Aparecida durante a primeira administração do prefeito Gustavo Mendanha. Já Fábio Cammarota, atuou na elaboração do plano de governo da chapa Maguito Vilela-Rogério Cruz em 2020.

Além disso, Fábio foi secretário-chefe da Secretaria Geral do Estado de Goiás e diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná. André Rodrigues Martins é programador e atua na área de planejamento de execução de projetos de cidades inteligentes.

Rogério Cruz dá posse a três novos secretários municipais após auxiliares ligados ao MDB que renunciarem cargos na Prefeitura de Goiânia

No dia 5 de abril, 14 auxiliares ligados ao MDB renunciaram aos cargos na Prefeitura de Goiânia . A entrega dos cargos deu fim à aliança entre o MDB com a gestão do prefeito Rogério Cruz. O rompimento entre os partidos aconteceu após mudanças do prefeito Rogério Cruz nas indicações do grupo de Daniel Vilela dentro da Prefeitura.

Algumas pastas ainda não tiveram seus titulares empossados, confira: