Veja o que abre e fecha no feriado do Dia do Trabalho na Grande Goiânia

Devido o feriado do Dia do Trabalho, alguns setores comerciais devem ter alteração no horário de funcionamento neste sábado, 1º de maio, em Goiânia e Região Metropolitana. Confira o que abre e fecha abaixo.

Os bancos, como de costume, permanecem fechados aos sábados. Os Correios também estarão com as unidades fechadas. O transporte coletivo funcionará com frota reduzida.

De acordo com o decreto estadual, bares e restaurantes estão autorizados a funcionar durante o fim de semana, até às 23h. Em Goiânia, o horário é ampliado até às 1h da madrugada, segundo decreto municipal.

O Parque Mutirama e o Zoológico, que permanecem fechados seguindo determinações do decreto municipal para evitar a disseminação da Covid-19 e suas variantes. Confira abaixo.

Bancos

De acordo com a Associação dos Bancos (Asban), as agências estarão fechadas neste sábado, 1º de abril. O autoatendimento deve funcionar normalmente.

Correios

As unidades dos Correios também estarão fechadas no feriado de Dia do Trabalho. O atendimento será normalizado na segunda-feira (3/5). Informações podem ser obtidas através do site dos Correios.

Comércio

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO), um acordo foi feito para que as lojas do segmento varejista possam convocar os empregados no 1º de maio (Dia do Trabalho). Entretanto, o lojista precisa solicitar autorização ao sindicato que representa os comerciários.

Transporte público

De acordo com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), a circulação dos ônibus neste feriado será com a planilha de domingo, que conta com 2.622 viagens. A demanda estimada para esses dias com menor fluxo de passageiros é de 48 mil pessoas ao dia.

Região da 44

Segundo a Associação Empresarial da Região 44 (AER-44), as lojas e galerias devem funcionar normalmente neste sábado (1º), das 9h às 17h.

Assistência Social

As equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas), a Central de Óbitos de Goiânia, Casa da Acolhida, Residencial Professor Niso Prego, SOS Criança e Complexo 24 Horas permanecem com as atividades normais durante o feriado, com funcionamento 24 horas.

Comurg

Mantém os trabalhos essenciais, como varrição, coleta de lixo orgânico e seletivo e de resíduos infectantes. Os atendimentos nos casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos não sofrem interrupção. Os usuários poderão solicitar serviços pelo telefone 3524-8555.

Shoppings

Flamboyant

No dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, o Flamboyant Shopping funcionará com as lojas e áreas de alimentação das 10h às 22h

Buriti

Sábado – Lojas e quiosques: 10h às 22h. Área de alimentação: das 10h às 22h

Domingo – Lojas e quiosques: 14h às 20h. Área de alimentação: das 12h às 20h

Goiânia

Lojas e Quiosques: das 10h às 22h

Praça de Alimentação: das 10h às 22h30

Restaurantes: das 10h às 23h

Araguaia

Lojas e quiosques: das 10h às 22h

Área de alimentação: das 10h às 22h

Bougainville

Lojas e quiosques: 10h às 21h

Área de alimentação: 10h às 21h (delivery e drive-thru até as 22h)

Passeio das Águas

Lojas e área de alimentação: das 10h às 22h

Mega Moda Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda