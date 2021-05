Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação na Praça Cívica, em Goiânia

Na manhã deste sábado, 1º de maio, apoiadores do presidente da república, Jair Bolsonaro (sem partido), se reuniram em manifestação na Praça Cívica, em Goiânia. Atos pró-Bolsonaro também foram registrados em outros estados.

Entre as reivindicações do grupo está a volta do voto impresso no Brasil. Além disso, os manifestantes pedem a reeleição de Bolsonaro e o impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do Superior Tribunal Federal (STF).

Com faixas e cartazes, os manifestantes mostraram apoio ao presidente Jair Bolsonaro. “Eu não quero viver em outro país, quero viver em outro Brasil”, está escrito em um dos cartazes. Aglomerados, ainda é possível perceber que alguns manifestantes não usam máscara, que é considerada obrigatória em espaços públicos e privados durante a pandemia do novo coronavírus.

A manifestação acontece em frente ao Monumento às Três Raças. O trânsito no local segue o fluxo normal. Assista:

https://diaonline.ig.com.br/cameras-ao-vivo/?url=praca-civica-goiania-go

Além da manifestação na Praça Cívica, em Goiânia, protestos foram registrados em outras capitais do Brasil

Várias capitais registram manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) neste sábado, 1º de Maio, em que se comemora o Dia do Trabalho.

Em São Paulo, os manifestantes se concentraram na avenida Paulista, com bandeiras e faixas em apoio ao presidente. No Rio de Janeiro, a manifestação foi registrada na orla de Copacabana, com bandeiras do Brasil e camisas da seleção. Em Salvador, a concentração é no Farol da Barra.

Em Brasília, cerca de 5 mil pessoas ocuparam o gramado do Congresso Nacional vestindo verde e amarelo, de acordo com deputados aliados ao governo. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) afirmou que não fez um levantamento de pessoas no local e que não houve registros de brigas.

Também foram registradas manifestações em Belém, Salvador, Recife, Natal, Fortaleza, Belo Horizonte e Tocantins. Nas redes sociais, apoiadores também postaram vídeos das carreatas e manifestações.