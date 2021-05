Covid-19: Veja os postos de vacinação disponíveis neste sábado (1º), em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia segue com a vacinação de idosos a partir de 60 anos neste sábado (1º), feriado de Dia do Trabalho. Serão disponibilizados oito postos de vacinação, sendo seis unidades de saúde que atenderão pedestres e os drives do Estádio Serra Dourada e do Shopping Passeio das Águas.

Poderão se vacinar idosos a partir de 60 anos de nomes com iniciais de A a F e os que têm 61 anos ou mais e que ainda não se vacinaram. Não haverá necessidade de agendamento, mas é preciso apresentar cópias dos documentos pessoais e do comprovante de endereço. O atendimento segue até às 17h.

A ampliação da faixa etária foi possível após a chegada de novas doses na última quinta-feira (29/4). Foram recebidas 22.250 doses da vacina AstraZeneca, produzida pela Fiocruz. Do total, 5% (1.110) são para trabalhadores das Forças de Segurança e Salvamento e 30% (6.675) para trabalhadores da Saúde.

Postos de vacinação contra a Covid-19 em Goiânia

Postos de atendimento por drive-thru

Shopping Passeio das Águas. Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral.

Estádio Serra Dourada, Jardim Goiás

Postos de atendimento de pedestres

Escola Municipal Francisco Matias, Parque Anhanguera

Escola Municipal Lions Clube Bandeirante, Bairro Goiá

Escola Municipal Coronel José Viana, St. Cândida de Morais

Escola Municipal Santa Helena, Vila Paraíso

Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros, Jardim Guanabara I

Escola Rotary Goiânia Oeste, Jardim América

Balanço da vacinação na capital

De acordo com o mapa de vacinação da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), Goiânia já aplicou 363.507 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 229.467 referentes à primeira dose e 134.040 referentes à segunda. O percentual de vacinados com a primeira dose está em 15,14% e 8,84% da segunda.

Os dados ainda mostram que pessoas do sexo feminino estão entre as mais vacinadas, tanto na primeira etapa quanto em reforço. Já em relação a faixa etária, idosos de 60 a 69 anos compreendem a categoria de mais vacinados com a 1ª dose, com 82.635 imunizados. Os idosos com idades de 70 a 79 anos lideram a vacinação com a 2ª dose, com 40.154 imunizados.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19). Eventuais diferenças podem ser explicadas pela hora dos registros.