Fiscais encerram festa com quase 500 pessoas em boate de Goiânia

Uma fiscalização da Prefeitura de Goiânia encerrou, na madrugada deste sábado (1º), uma festa com quase 500 pessoas que acontecia em uma boate no setor Marista, bairro nobre da capital.

No momento que os fiscais chegaram no local encontraram 469 clientes, que estavam fazendo o uso de bebida alcoólica e fumando narguile. A boate foi autuada e fechada.

A ação contou com a participação de órgãos como Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Além da festa com quase 500 pessoas em boate de Goiânia, outros flagrantes de aglomeração foram feitos na capital

Um outro flagrante foi feito por fiscais da Amma e Guardas Civis, desta vez no Setor Parque Bom Jesus, onde acontecia um baile funk clandestino com som automotivo. O evento contava com mais de 150 pessoas, sendo a maioria jovens e muitos sem máscara. De acordo com a GCM, as pessoas que estavam sem a proteção facial foram identificadas para lavratura de autos de infração.

Em outra ação, no Jardim Atlântico, um bar também foi autuado e fechado. No local as pessoas faziam o uso de narguile.

Outro caso também foi registrado no setor Marista, onde um bar foi autuado pela falta de autorização para show. Os proprietários foram intimados por desrespeito aos protocolos sanitários.

No total, a fiscalização emitiu dez autos de infração e duas interdições por falta de alvará. A GCM recebeu 153 denúncias e a Amma 161 por meio do aplicativo “Prefeitura 24h”.

Decreto da Prefeitura de Goiânia

Estabelecimentos como boates estão proibidas de funcionar na capital desde março de 2020, quando foi publicado o primeiro decreto municipal de combate à pandemia da Covid-19.

De acordo com o novo decreto, publicado em 27 de abril, bares e restaurantes podem funcionar das 11h às 1h da madrugada, respeitando a lotação máxima de 50% da capacidade de pessoas sentadas. Também está autorizada a apresentação, exclusivamente, de música ao vivo limitado a 4 integrantes, respeitando o critério de 2,25 m² por integrante, totalizando um espaço de 9m².⠀