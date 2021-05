Goiás deve receber 222.800 mil doses de vacina contra Covid-19 neste final de semana

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou na manhã deste sábado (1º), por meio de suas redes sociais, que Goiás deve receber mais 222.800mil doses de vacina contra Covid-19 neste final de semana, enviadas pelo Ministério da Saúde.

Hoje desembarcam 11.800 doses para 2ª aplicação. Segundo Caiado, o restante da remessa de 211 mil doses da Astrazeneca serão para 1ª aplicação. Além disso, há previsão de chegada de outras 17 mil doses da Pfizer na terça-feira (4/5).

Com esse novo lote de vacinas, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO) espera concluir a imunização de idosos e avançar para outros grupos prioritários, como pessoas com comorbidades e professores. “Com essas vacinas, a gente termina a faixa dos idosos e avança bem na vacinação de quem tem comorbidades. E já aguardamos para vacinar professores. Uma notícia que enche os corações dos goianos de muita esperança.”, escreveu o governador nas redes sociais.

Até o momento, o Estado de Goiás já recebeu 1.826.480 doses de imunizantes, sendo 1.211.280 da CoronaVac e 615.200 da AstraZeneca.

Levantamento realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 920.204 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 467.161 pessoas. Os dados foram atualizados na manhã deste sábado (1/5).

De acordo com o Painel Covid-19, pessoas do sexo feminino são a maioria dos vacinados, com 519.165 imunizações referentes à 1ª dose e 272.221 à 2ª. Pessoas do sexo masculino que receberam a 1ª dose somam 401.039 e 194.940 receberam o reforço.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Para conferir os detalhes da vacinação, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.