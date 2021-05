Goiás recebe 228.550 doses de vacinas contra Covid-19 nesta segunda-feira (3)

O Governo de Goiás recebe a 17ª remessa de vacinas contra a Covid-19, composta por 228.550 doses do imunizante, nesta segunda-feira (3/5). O quantitativo tem chegada prevista para às 09h05 no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. De lá, as doses seguem para a Central Estadual de Rede de Frio, também na capital, onde serão recebidas pelo governador Ronaldo Caiado.

O lote inclui 211 mil doses do consórcio Oxford/AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e 17.550 da vacina da Pfizer/BioNTech. Toda a remessa será utilizada para aplicação da primeira dose.

No sábado (1º/5), o Estado recebeu 11,8 mil doses da CoronaVac, fabricada pelo Instituto Butantan. Essa remessa será destinada à aplicação da segunda dose, o que permitirá o avanço da aplicação do reforço da vacina nas pessoas que já estiverem dentro do intervalo recomendado para imunização.

Com esses dois carregamentos, que totalizam 240.350 doses, o Estado deve concluir a vacinação do grupo de idosos acima dos 60 anos de idade, trabalhadores da saúde, forças de segurança e salvamento e forças armadas, avançando, assim, para os grupos de pessoas com comorbidades.

Goiás está entre os dez estados que mais aplicaram 1ª dose de vacinas contra Covid-19

Goiás está entre as 10 Unidades da Federação (UF) que mais aplicaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. De acordo com dados absolutos do Ministério da Saúde (MS) da última sexta-feira (30/4), foram vacinadas 905.603 pessoas no território goiano.

O estado se encontrava na 18ª posição no ranking dos estados que mais imunizaram suas populações no dia 6 de abril deste ano. Na semana seguinte, passou a ocupar o 11º lugar, e, agora, se mantém na décima colocação, atrás de outras UFs mais populosas, como São Paulo e Rio de Janeiro.Com a demora nas notificações, o registro dos dados fica prejudicado, o que pode comprometer o processo de imunização, já que fica evidente uma defasagem entre o número de doses recebidas e aplicadas.